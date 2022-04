Star Wars Jedi: Fallen Order 2 może pojawić się wyłącznie na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series

Electronic Arts pracuje obecnie nad kilkoma tytułami, które zadebiutują w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Mowa o Dead Space Remake (premiera początek 2023), wyścigach Need for Speed (spodziewana premiera to jesień tego roku) oraz chyba najbardziej wyczekiwany tytuł, czyli Star Wars Jedi: Fallen Order 2, autorstwa studia Respawn Entertainment. Na razie mamy pewność, że tylko pierwszy z wymienionych tytułów pojawi się wyłącznie na PC oraz konsolach obecnej generacji (PlayStation 5, Xbox Series). Od dłuższego czasu krążą także doniesienia, że podobny scenariusz przygotowywany jest dla Need for Speeda, autorstwa Criterion Games. Wygląda jednak na to, że także Star Wars Jedi: Fallen Order 2 może ominąć starą generację konsol.

Według informacji udostępnionych przez dziennikarza Jeffa Grubba, nadchodząca gra Electronic Arts - Star Wars Jedi: Fallen Order 2 -ominie konsole starej generacji i zadebiutuje wyłącznie na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Jeff Grubb ujawnił dość ciekawą informację związaną z grą Star Wars Jedi: Fallen Order 2. Premiera wprawdzie nadal jest planowana na czwarty kwartał tego roku, ale Electronic Arts może finalnie zdecydować się na opóźnienie do początku przyszłego roku, jeśli wymagane będą dodatkowe prace nad tytułem. Ma to być również gra przygotowana z myślą o PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series. Jeśli platformy docelowe zostaną potwierdzone, będzie to kolejny krok EA w całkowitym odcięciu się od starej generacji. Oprócz wymienionych wyżej gier, także Dragon Age 4 oraz nowy Mass Effect tworzone są z myślą o PC, PS5, XSX oraz XSS.

O samej grze Star Wars Jedi: Fallen Order nie wiemy właściwe nic konkretnego, ponad to że ponownie wcielimy się w rycerza Jedi, Cala Cestisa. Tytuł ma zostać ujawniony w przyszłym miesiącu, a najlepszym miejscem wydaje się być święto Star Wars Celebration (od 26 do 29 maja). Jeśli gra tworzona jest wyłącznie na obecną generację, to może oznaczać dwie rzeczy. Po pierwsze otrzymamy dużo bardziej dopracowany tytuł, nie tylko pod względem wizualnym, ale także ogólnie gameplay'owym. Drugi wariant to taki, że Elektronikom po prostu... nie chciało się przygotowywać osobnych optymalizacji pod PS4 oraz Xbox One i woleli odpuścić starsze urządzenia Sony i Microsoftu, nawet kosztem gorszej sprzedaży gry.

