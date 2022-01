Premiera S.T.A.L.K.E.R. 2 w kwietniu może być zagrożona. Według przecieków poczekamy dłużej, zwłaszcza posiadacze PlayStation

Gra pt. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl jest jedną z bardziej wyczekiwanych gier, zwłaszcza wśród Polaków, którzy lata temu pokochali klimat Zony. Niestety ostatnimi czasy wokół produkcji pojawia się sporo "smrodku". Przykładowo przed miesiącem deweloperzy ogłosili, że w grze znajdą się elementy NFT. Mocna reakcja graczy, którzy byli nastawieni negatywnie co do tego rozwiązania sprawiła, że ostatecznie studio wycofało się z tego pomysłu. Dziś okazuje się z kolei, że kwietniowa premiera na PC i Xboksa Series X/S może ulec przełożeniu. Nie są to co prawda jeszcze oficjalne wieści, jednak pochodzą od ukraińskiego leakstera, który ma na swoim koncie już kilka sprawdzonych przecieków.

Jeden z ukraińskich leaksterów donosi, że S.T.A.L.K.E.R. 2 może zadebiutować dopiero jesienią tego roku. Dla konsolowców ma jeszcze gorsze wieści.

Ukraiński leakster, a zarazem vloger nickiem OLDboi, podzielił się w sieci filmikiem (poniżej, od czasu 9:30), w którym twierdzi, że studio GSC Game World ostatecznie przesunie datę premiery drugiego STALKERa. Dodaje też, że gra pojawi się nie prędzej jak jesienią tego roku. OLDboi ma również kiepskie informacje na temat graczy konsolowych. Zgodnie z jego informacjami, wersja gry na PlayStation 5 pojawi się jeszcze później, bo na przełomie 2022 i 2023 roku.

Zdaniem lekstera decyzja o przesunięciu premiery już zapadła, jednak deweloper chce jeszcze zebrać jak największą liczbę zamówień przedpremierowych, stąd zwleka z ogłoszeniem. Ostatecznie studio GSC Game World ma przekazać wspomniane, smutne wieści w trakcie najbliższego pokazu gry. Cóż, choć OLDboi już kilka razy dostarczył nam rzetelnych wieści ze "stajni" GSC, to tym razem pozostaje mieć nadzieję, że najnowszy przeciek się nie sprawdzi.

