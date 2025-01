Spotify coraz bliżej wprowadzenia lepszej jakości streamowanych utworów muzycznych. Platforma może wejść na wyższy poziom

Obecnie na rynku mamy dostępnych sporo serwisów streamingowych z utworami muzycznymi. Większa część z nich oferuje nam utwory w bardzo dobrej jakości zbliżonej do Hi-Fi. Wszystkie usługi są stale ulepszane pod tym kątem, aby zapewniać lepsze wrażenia. Pewnym wyjątkiem jest tu jedna z najpopularniejszych usług tego typu - Spotify. Mimo istnienia na rynku przeszło 17 lat wciąż oferuje dość słabą jakość audio w porównaniu z innymi. Nadchodzi jednak czas na zmiany.

Spotify już niebawem wprowadzi nowy plan abonamentowy, który przeniesie ze sobą lepszą jakość strumieniowanych utworów audio. Po wielu latach usługa może w końcu stać się konkurencyjna.

Porównując obecnie Spotify z rywalami pokroju Tidala czy Apple Music, to pierwsza usługa wypada przy nich wyjątkowo miernie. Co prawda oferuje nam dostęp do mnóstwa utworów i subiektywnie mówiąc, ma najlepszą aplikację z dostępnych, jednak jakość dźwięku jest tylko poprawna. Tidal od dawna oferuje odtwarzanie plików FLAC, Apple także wprowadziło do swojej usługi lepszy kodek audio (ALAC). Natomiast samo Spotify mimo wielu zapewnień w przeciągu tych wszystkich lat, nadal oferuje najbiedniejszą z możliwych (jeśli chodzi o inne usługi) jakość audio. Według najnowszego raportu Bloomberga w końcu możemy doczekać się nowego planu Spotify Hi-Fi (wewnętrznie "Supremium"), który ma nadejść jeszcze w tym roku.

Spotify Hi-Fi będzie zapewne testowany najpierw na innych rynkach. O samej cenie przyszłego abonamentu wiadomo jedynie tyle, że będzie wyższa. Brak na ten moment konkretów w tej kwestii. Z raportu wynika również, że od października bieżącego roku do obecnego planu Premium oprócz słuchania muzyki użytkownicy otrzymają dostęp do audiobooków. Choć tutaj także nie wiemy, na jakich zasadach będzie się to odbywać. Takie zmiany z pewnością wyjdą platformie na lepsze, albowiem nie każdy będzie w stanie zrezygnować z lepszej jakości dźwięku dla dopracowanej aplikacji mobilnej. Spotify Hi-Fi jest na ten moment nie tyle opcjonalne, co wręcz konieczne do dalszego funkcjonowania.

