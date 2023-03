Spotify zmienia wygląd aplikacji mobilnej. Można zauważyć wyraźną inspirację TikTokiem i Instagramem

Podczas wydarzenia Stream On 2023 zaprezentowano nowy wygląd aplikacji mobilnej, który niebawem trafi do wszystkich użytkowników. Autorzy nowości wyraźnie inspirowali się mediami społecznościowymi, takimi jak Instagram czy TikTok - na głównej stronie pojawią się muzyczne klipy, a proponowane treści będzie można przewijać w nieskończoność. Daniel Ek, współzałożyciel i CEO Spotify, poinformował również o zarobkach artystów i liczbie osób korzystających z serwisu.

Spotify zaprezentowało nowy interfejs, który przypomina popularne media społecznościowe. Serwis pochwalił się również imponującą liczbą użytkowników. Co miesiąc z muzycznej usługi korzysta 500 mln osób.

Aktywni użytkownicy Spotify bez trudu zauważą zmiany interfejsu. W dolnej części umieszczono funkcję, która przypomina nieco relacje z Facebooka czy Instagrama. To krótkie fragmenty muzyczne, którym towarzyszy zapętlony klip, co w zamyśle twórców ma pozwolić na szybkie zapoznanie się z daną piosenką. Użytkownik będzie mógł wówczas dodać utwór do swojej biblioteki, odtworzyć go od początku lub udostępnić. Należy pamiętać, że domyślnie propozycje dotyczą wszystkich treści znajdujących się w serwisie. Aby ograniczyć je do muzyki bądź podcastów wystarczy skorzystać z zakładek widocznych na górze ekranu. Ostatnia opcja - audiobooki - obecnie jest dostępna wyłącznie dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii i Nowej Zelandii.

To nie koniec zmian. Posiadacze aktywnej subskrypcji będą mogli skorzystać ze Smart Shuffle - nowa funkcja przeanalizuje stworzone przez użytkownika listy odtwarzania, a następne wzbogaci je o nowe utwory. Spotify zadbało także o miłośników muzyki na żywo. Po ustawieniu lokalizacji aplikacja powiadomi o zbliżających się koncertach, które będzie można zapisać w osobistym kalendarzu. Do programu Fans First dołączą kolejni artyści, co sprawi, że więcej osób będzie mogło skorzystać ze specjalnych bonusów. Dodatkowo słuchacze częściej zobaczą oferty gadżetów związanych z danym zespołem.

Poznaliśmy również dane dotyczące zarobków muzyków i liczby użytkowników. Ze Spotify w ciągu miesiąca aktywnie korzysta już 500 mln osób, a więc mamy do czynienia z nowym rekordem (wynik obejmuje zarówno użytkowników opłacających subskrypcję, jak i korzystających z darmowej wersji usługi). Co więcej, w ciągu pięciu lat dwukrotnie wzrosła liczba artystów zarabiających powyżej 1 mln oraz 10 tys. USD. Serwis szacuje, że wypłacił już prawie 40 mld USD, a niemal 70 procent z każdego zarobionego dolara wraca do przemysłu muzycznego.

