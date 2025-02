Sparkle ARC B580 Guardian - premiera nowego wariantu karty Battlemage, która powalczy w niższym segmencie rynku

Nowe karty graficzne Intela są skierowane przede wszystkim do osób, które nie potrzebują wysoko pozycjonowanych GPU. Takim modelem jest też wypuszczony właśnie Sparkle ARC B580 Guardian, który rywalizował będzie między innymi z NVIDIA GeForce RTX 4060, a także AMD Radeon RX 7600. Jest to zatem dosyć interesująca propozycja, jeśli ktoś potrzebuje bardziej budżetowego rozwiązania i jest skłonny zaufać trzeciemu graczowi na rynku dedykowanych kart.

Karta graficzna Sparkle ARC B580 Guardian nie jest konstrukcją rewolucyjną pod żadnym względem. To wciąż jednak solidna propozycja dla osób szukających bardziej budżetowych układów.

Układ Intel ARC B580 był przez nas testowany pod koniec zeszłego roku. Choć nie może być w tym przypadku mowy o jakiejkolwiek rewolucji, to otrzymaliśmy przyzwoitą propozycję z niższego segmentu cenowego. Tajwańska firma Sparkle przygotowała swój wariant karty, czyli ARC B580 Guardian. Jest to niemal identyczna konstrukcja, jak w przypadku Sparkle ARC B570 Guardian. Mowa zatem o karcie z dwuwentylatorowym chłodzeniem TORN Cooling 2.0. Całość utrzymana jest w niebiesko-szarej stylistyce, która z pewnością przypadnie do gustu niektórym klientom. Backplate karty jest wykonany z metalu, a jej wymiary są dosyć kompaktowe, jak na dzisiejsze standardy. Wynoszą bowiem 242 x 105 x 44 mm, co oznacza, że zajmuje ona w obudowie 2,2 standardowego slota.

Od strony technicznej Sparkle ARC B580 Guardian przedstawia się dosyć zwyczajnie. Oferuje 20 rdzeni Xe oraz 20 jednostek RT. Można też liczyć na 160 rdzeni XMX, które odpowiadają za obliczenia AI. Kartę wyposażono w 12 GB pamięci GDDR6, która działa na szynie 192-bitowej. Taktowanie Boost jest identyczne, jak w przypadku modelu referencyjnego i wynosi 2670 MHz. Użytkownicy mogą skorzystać z trzech złącz DisplayPort 2.1 oraz jednego HDMI 2.1. Deklarowane TBP karty to 190 W. Całość zasilana jest przez pojedynczy konektor 8-pin, a minimalna zalecana przez producenta moc zasilacza to 600 W. Nie zabrakło także podświetlenia w kolorze niebieskim. Karta jest już dostępna na rynku. W Polsce trzeba za nią zapłacić około 1400 zł.

Źródło: Sparkle, VideoCardz