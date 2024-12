Karta graficzna Intel ARC B580 już wyprzedała się w większości zagranicznych sklepów. Intel zajął stanowisko w tej sprawie

Przedsiębiorstwo Intel zaczyna powoli odbudowywać swoją pozycję, choć okazuje się, że nie w segmencie procesorów, a układów graficznych. Niespełna tydzień temu zadebiutował bowiem Intel ARC B580, którego premierę można zaliczyć do bardzo udanych - na tyle, że początkowe zapasy w zagranicznych sklepach zostały wyprzedane, a w Polsce sytuacja wygląda tylko trochę lepiej. Popyt jest więc spory, a firma Intel poinformowała, że postara się mu sprostać.

Pierwsze partie kart graficznych Intel ARC B580 zostały szybko wyprzedane ze sklepów. Problem z zakupem jest głównie za granicą, ale częściowo występuje też w Polsce. Firma informuje, że postara się sprostać popytowi.

Intel ARC B580 to układ graficzny, który oparty jest na architekturze Battlemage. Ostatecznie okazała się ona dużo lepsza od poprzedniej (Alchemist), a nowość z powodzeniem zaczęła konkurować z takimi modelami jak NVIDIA GeForce RTX 4060 oraz AMD Radeon 7600. Użytkownicy zostali zachęceni do zakupu nie tylko dobrą wydajnością, ale i całkiem przyzwoitą ceną, którą ustalono na 249 dolarów (w Polsce ta kwota przełożyła się na 1299 zł). Jednak dość szybko okazało się, że Intel ARC B580 wcale nie jest taki łatwy do kupienia - szczególnie za granicą, gdzie sklepy wyprzedały swoje zapasy. W Polsce niereferencyjne modele oparte na omawianym układzie graficznym dostępne są w sklepie x-kom, choć tylko w teorii, gdyż ich zakup jest chwilowo niemożliwy. Warto jednak wspomnieć, że jeśli jesteśmy zainteresowani kupnem, to edycje od trzech producentów można nabyć w sklepie Proshop (tutaj też jest ograniczony zapas) - osobiście zamawiałem już jakiś czas temu jeden produkt (wysyłka z magazynu w Danii, stąd często można kupić coś nieco taniej) i nie było żadnych problemów.

Intel ARC A580 Intel ARC B580 Intel ARC B570 Architektura Alchemist (Xe-HPG) Battlemage (Xe2) Battlemage (Xe2) Litografia TSMC N6 TSMC N4 TSMC N4 Bloki Xe 24 20 18 Rdzenie RT 24 20 18 Jednostki XMX 384 (1. gen) 160 (2. gen) 144 (2. gen) Shadery 3072 1280 1152 Cache L2 8 MB 18 MB 18 MB (?) Taktowanie rdzenia 2000 MHz 2670 MHz 2500 MHz Pamięć VRAM 8 GB GDDR6 16 Gbps 12 GB GDDR6 19 Gbps 10 GB GDDR6 19 Gbps Magistrala pamięci 256-bit 192-bit 160-bit Przepustowość VRAM 512 GB/s 456 GB/s 380 GB/s Magistrala PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 Obsługa portów DisplayPort 2.0

HDMI 2.0b DisplayPort 2.1 UHBR13.5

HDMI 2.1 DisplayPort 2.1 UHBR13.5

HDMI 2.1 Zalecana moc zasilacza 650 W 650 W 600 W TDP 175 W 190 W 150 W Cena 179,99 USD 249 USD 219 USD

Redakcja The Verge otrzymała taką informację od rzecznika firmy Intel, Marka Athony'ego Ramireza: "Popyt na karty graficzne ARC B580 jest wysoki, a wielu sprzedawców detalicznych wyprzedało już swój początkowy zapas. Spodziewamy się cotygodniowych uzupełnień zapasów karty graficznej Intel ARC B580 Limited Edition i współpracujemy z partnerami, aby zapewnić stałą dostępność różnych wariantów na rynku". Oczywiście można by zakładać, że Intel zapewnił sklepom dość skromne ilości swojego układu graficznego i teraz może się pochwalić faktem, że wszystko zostało sprzedane, jednak według doniesień sytuacja wygląda inaczej - popyt jest po prostu całkiem spory. Taki rozwój wydarzeń z pewnością jest dobry, gdyż rosnąca konkurencja zawsze wychodzi z korzyścią dla klientów.

Źródło: Intel, The Verge