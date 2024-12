Sony zapowiedziało wydarzenie z cyklu State of Play. W trakcie pokazu informacje o ponad 20 grach

Sam fakt, że o Sony mówi się całkiem sporo, nie powinien nikogo specjalnie dziwić. Inna kwestia, że pojawiające się w ostatnich miesiącach doniesienia w ten czy inny sposób powiązane z tą firmą niespecjalnie można nazwać pozytywnymi. Arcyklapa Concorda, kontrowersyjne kulisy ujawnienia PlayStation 5 Pro - na pewno nie do końca tak to miało wyglądać. Tymczasem potwierdziły się doniesienia o zbliżającym się kolejnym evencie.

O północy z 24 na 25 września odbędzie się pokaz State of Play. Dowiemy się na nim co nieco o ponad 20 grach na PS5 oraz PS VR2.

Ostatni taki pokaz odbywał się nie tak znowu dawno temu, bo na przełomie wiosny i lata. Dostaliśmy wtedy kilka głośnych materiałów, w tym kinową zapowiedź Concorda (która nie miała ostatecznie nic wspólnego z właściwą grą i okazała się niemal równym marnotrawstwem czasu i pieniędzy, co w niedługiej perspektywie sama gra), remake'u drugiego Silent Hilla, czy oczywiście pecetowego God of War Ragnarok. Teraz już tylko godziny dzielą nas od kolejnego tegorocznego wydarzenia, mogącego przynieść nową garść nowości bądź aktualizacji tematów.

A cóż takiego może zostać pokazane w trakcie najnowszego State of Play? Z pewnością można zakładać jakiś materiał promujący odnowioną wersję Until Dawn, która wejdzie do sprzedaży już w ciągu pierwszych dni października. Kto wie, czy Sony nie pokusi się także o potwierdzenie którejś z plotek tyczących się potencjalnych remasterów. Najgłośniej jest obecnie o dwóch: Days Gone oraz Horizon Zero Dawn - w obu przypadkach (szczególnie tym drugim) mało kto skacze z radości, ale najwyraźniej uznano to za dobrą strategię. Na wieści o odnowieniu w jakiejkolwiek formie takiego Bloodborne już chyba nie ma sensu czekać...

Źródło: Sony