Sony PlayStation 5 Pro - jeden ze sklepów w Polsce przedwcześnie potwierdził cenę konsoli w naszym kraju

Dokładnie 10 września Sony ujawniło konsolę PlayStation 5 Pro. Poznaliśmy pierwsze szczegóły specyfikacji, jak również potwierdzono przygotowanie nowej techniki skalowania z użyciem algorytmów sztucznej inteligencji - PlayStation Spectral Super Resolution, w skrócie PSSR (a jeśli do działania PSSR wykorzystywane są konkretne jednostki z nowego układu graficznego AMD, tym bardziej wskazuje to na to, że nadchodzący FSR 4 również będzie działał na bazie AI). Podczas prezentacji poznaliśmy oficjalną cenę w dolarach, funtach i euro, jednak nie wiedzieliśmy ile dokładnie zapłacimy w Polsce. Jeden ze sklepów w naszym kraju jednak się pośpieszył, dzięki czemu uzyskaliśmy bardziej konkretną informację.

Według sieci Sony Centre, konsola PlayStation 5 Pro będzie wyceniona w Polsce na 3499 złotych. Dokładnie taką kwotę przewidywaliśmy w momencie oficjalnej prezentacji konsoli przez japońską firmę.

Wygląda na to, że polska cena konsoli Sony PlayStation 5 Pro będzie wynosić 3499 złotych. Taka oferta pojawiła się bowiem nie byle gdzie, a w sklepie Sony Centre. Jest zatem wysoce prawdopodobne, że sugerowana cena w naszym kraju to będzie wspomniane 3499 złotych. Taką kwotę sugerowaliśmy również w pierwszym newsie, gdy konsola została oficjalnie ogłoszona. Należy jednak podkreślić, że to nadal cena gołego urządzenia, pozbawionego nie tylko napędu Ultra HD Blu-ray, ale również podstawki do ułożenia konsoli w pionie (wzorem PS5 Slim, w pudełku znajdzie się wyłącznie prowizoryczne akcesorium do położenia konsoli w poziomie). Oba elementy będzie można dokupić osobno.

Biorąc pod uwagę zamieszanie z samym napędem UHD Blu-ray (wkrótce po ogłoszeniu daty premiery konsoli, ze sklepów zaczęto masowo wykupywać czytnik płyt dla PS5), zakupienie od razu całego pakietu będzie się wiązać z kosztem przekraczającym 4000 złotych. Co natomiast zaoferuje PlayStation 5 Pro? Przede wszystkim nowe APU, gdzie dobrze już znane rdzenie Zen 2 zostaną sparowane ze znacznie mocniejszym układem graficznym, posiadającym 60 bloków CU. Choć samo Sony tego otwarcie nie potwierdziło, układ GPU wydaje się być hybrydą RDNA 3 oraz RDNA 4 - z tego drugiego zaczerpnięto nowe rdzenie RT o 2-3-krotnie wyższej wydajności względem rozwiązania z podstawowego modelu PlayStation 5. Premiera PS5 Pro odbędzie się dokładnie 7 listopada, natomiast przedsprzedaż wystartuje 26 września.

Źródło: Sony Centre