Sony zapowiedziało limitowaną edycję nostalgicznych zestawów PlayStation z okazji 30-lecia konsoli

Oj, nie jest to najlepszy okres dla Sony. Do dziś głośnym echem odbija się na przykład absurdalnych wręcz rozmiarów klęska Concord - mocno promowanej i przygotowywanej przez lata gry. Jakby tego było mało, zapowiedź PlayStation 5 Pro spotkała się z ogromną krytyką, powodowaną w dużej mierze niewspółmierną ceną do tego, co mamy za nią otrzymać. Włodarze firmy mają dosyć konkretną okazję na co najmniej zniwelowanie poziomu niezadowolenia.

Jeszcze tej jesieni na rynek wejdą limitowane edycje konsol najnowszej generacji i kontrolerów PlayStation, by uczcić 30. rocznicę marki.

Gdy nie idą premiery gier czy zapowiedzi nowej wersji sprzętu, trzeba poszukiwać innych rozwiązań. Tak przynajmniej ewidentnie pomyśleli przedstawiciele firmy. Aby złożyć hołd trzem dekadom rozwoju konsol PlayStation, zdecydowano się wprowadzić ograniczoną liczbę specjalnych wersji sprzętu aktualnej generacji. Design ma zatem nawiązywać do PlayStation 1, którego pierwsze egzemplarze pojawiły się w sprzedaży 3 grudnia 1994 roku w Japonii. A poniżej znajdziecie prezentację kolekcji na kanale Sony:

Do najbardziej okazałych opcji należą dwa pakiety 30th Anniversary Limited Edition BundIe - pierwszy z PlayStation 5 Pro z liczącym sobie 2TB dyskiem SSD, kontrolerami DualSense i DualSense Edge, stacją ładującą pady oraz osłonką na napęd (tak, zgadliście, ten ostatni oczywiście trzeba kupować osobno). Podstawą drugiego jest "zwykłe" PS5 w wersji Digital (1TB SSD), kontroler DualSense i także panel na napęd. Do pozostałych części każdego z wymienionych pakietów należą: retro obudowa złącza kablowego, cztery kablowe paski PlayStation Shapes, naklejka PlayStation, jeden z 30 limitowanych urodzinowych plakatów i... spinacz. Oddzielnie można jeszcze nabyć egzemplarze PlayStation Portal oraz obie wersje kontrolerów DualSense. Pierwsze zamówienia ruszą 26 września, a w regionach, w których PlayStation Direct nie jest dostępne (czyli także w Polsce), zakupy zrobimy u sprzedawców detalicznych - w ten sposób taki pakiet z PS5 zamówimy od 10 października. Zestawy będą dostępne od 21 listopada. Zważywszy na to, że np. pakiet z PS5 Pro występuje jedynie w 12 300 egzemplarzach (każdy numerowany), można sobie wyobrazić, że tanio nie będzie.

Źródło: blog PlayStation