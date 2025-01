Sniper Elite: Resistance - zwiastun prezentujący kluczowe elementy, jakie ukażą się w zbliżającym się spin-offie serii

Trzeba przyznać, że Rebellion zdecydowanie nie próżnuje na rynku. Zajmują się zarówno nowymi konceptami, jednocześnie budując kolejne tytuły na ogranej już marce. Tym sposobem czekamy na wiosenną premierę całkiem nieźle zapowiadającego się Atomfall, które wprowadzi nas do zniszczonego nuklearnym wybuchem kawałka Anglii, ale jeszcze pod sam koniec stycznia pojawi się coś specjalnego dla serii Sniper Elite. A oto nowe materiały.

Na krótko przed premierą Sniper Elite: Resistance dostało nowy trailer, w którym przedstawione są najważniejsze aspekty rozgrywki.

Przełom stycznia i lutego przyniesie nam kilka interesujących pozycji z różnych nurtów. Nim na rynek wejdzie Kingdom Come Deliverance II, rozgrzeją nas trochę mniejsze pozycje - jak drugie odsłony Tails of Iron czy Citizen Sleeper, no i oczywiście spin-off najpopularniejszej serii studia Rebellion. Resistance trudno nazwać projektem przełomowym, bo w ogólnym rozrachunku zdaje się iść zbliżonym torem, co podstawowa seria, ale poza zupełnie nowym bohaterem i ciekawym fabularnym tłem otrzymamy konkretne nowości.

Deweloperzy szczególnie promują widowiskową kampanię (którą przejdziemy sami bądź w trybie kooperacji), sprowadzającą nas na francuską ziemię, gdzie trzeba współpracować z miejscowym ruchem oporu, by zniszczyć arcygroźną, nową broń III Rzeszy, która potencjalnie mogłaby wyrządzić ogromne szkody ich wrogom, a nawet doprowadzić do końcowego triumfu. W większości dostaniemy to, co pojawiło się chociażby w piątym Sniper Elite - w tym tryb Inwazji - ale pojawi się też np. Propaganda, czyli tryb specjalnych wyzwań, odblokowywanych dzięki wyrywaniu plakatów w trakcie kampanii. Premiera już 28 stycznia - choć posiadacze wersji Deluxe uzyskają dostęp dwa dni wcześniej, wraz z dodatkową bronią czy bonusową misją.

Źródło: Rebellion (Youtube)