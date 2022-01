Smartfony zabierają nam średnio niemal 5 godziny dziennie. Raport App Annie pokazuje niepokojący trend

W 2020 roku brytyjski organ regulacyjny Ofcom przeprowadził badanie, z którego wynikało, że przeciętny mieszkaniec kraju spędza na oglądaniu telewizji ponad 5 godzin i 40 minut dziennie. To o 47 minut więcej niż w 2019 roku. Zmieniają się jednak nasze przyzwyczajenia związane z urządzeniami, przez co coraz chętniej sięgamy po stale gotowe do pracy w każdym miejscu smartfony. Czy to oznacza, że teraz zasiadamy przed niewielkimi ekranami telefonów i wpatrujemy się w nie tak, jak kilka lat temu w telewizor? Tak, choć na ten moment średni czas korzystania z rzeczonego urządzenia mobilnego jest niższy i wynosi 4,8 godziny. Nie da się ukryć, że na wynik złożyły się ograniczenia związane z pandemią, które zmusiły nas do poszukiwania nowych form rozrywki, pracy oraz komunikacji.

Według nowego badania smartfony zajmują nam prawie 5 godzin każdego dnia. Największymi zjadaczami czasu są dziś TikTok, YouTube, Netflix oraz gry mobilne typu hyper-casual.

Swojego czasu to laptopy były uznawane za prawdziwie „osobiste” urządzenia, które użytkownik może mieć stale przy sobie. Tak było lata temu, a dziś miano najbardziej personalnego sprzętu mobilnego noszą smartfony. Za ich pomocą kontaktujemy się ze znajomymi, pracujemy, dokonujemy płatności, relaksujemy się, a nawet podpisujemy umowy na korzystanie z przeróżnych usług. To swoiste centrum zarządzania życiem użytkownika. Nic dziwnego w tym, że coraz chętniej sięgamy do kieszeni po nasze terminale. Według badania App Annie, w 2020 roku wpatrywaliśmy się w ekrany smartfonów aż 4,8 godziny każdego dnia. W ujęciu globalnym konsumenci pobierają na swoje urządzenia aż 435 tys. aplikacji na minutę. To nie wszystko.

Przez sklepy z aplikacjami dla smartfonów w każdej minucie 2021 roku przechodziło ponad 320 tys. dolarów, co stanowi 20-procentowy wzrost względem 2020 roku. Reklamodawcy szacują, że w 2022 roku wpływy z reklam wewnątrz aplikacji sięgną aż 350 miliardów dolarów. W 2021 roku było to „jedynie” 295 miliardów dolarów. Największą popularnością cieszą się tak zwane szybkie gry z mikropłatnościami, które umożliwiają przeprowadzenie kilkuminutowych sesji. Biorąc pod uwagę ciągły wzrost znaczenia smartfonów w naszym życiu codziennym, 4,8 godzin spędzone przed ekranami wydaje się jedynie dopiero skromnym początkiem.

Źródło: App Anie, BBC