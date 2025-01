Smartfon z Linuksem? Oto Liberux NEXX. Ekran OLED, 32 GB RAM i system oparty na Debianie. Ciekawy model, choć nie bez wad

Na rynku urządzeń mobilnych od wielu lat króluje system Android. Zaraz za nim znajdują się sprzęty od firmy Apple z iOS oraz iPadOS, a później długo, długo nic. Istnieje jednak wąska grupa smartfonów, które mogą się pochwalić systemem znanym bardziej z komputerów, czyli Linuksem (a konkretniej specjalnymi dystrybucjami, które oparte są na jądrze o tej nazwie). Już wkrótce może do nich dołączyć kolejny model, który wyróżnia się naprawdę bardzo ciekawą funkcjonalnością.

Liberux NEXX już niebawem może dołączyć do małej grupki smartfonów, które korzystają z dystrybucji opartych na jądrze Linux. Nowość wyróżnia się autorskim systemem LiberuxOS, a przy tym mocno stawia na prywatność i bezpieczeństwo użytkowników. Ma jednak swoje słabe punkty.

Pomysł na smartfona z Linuksem nie jest co prawda niczym nowym, ale do tej pory urządzenia z tego segmentu nie mogły się pochwalić zbyt dobrą specyfikacją (mowa o Librem 5 i PinePhone). Liberux NEXX na tym polu wypada dużo lepiej, gdyż możemy liczyć na układ Rockchip RK3588S, z którym spotkamy się w płytkach pokroju Orange Pi 5, a także na 32 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4X. Do tego otrzymujemy 6,43-calowy ekran OLED, dwa porty USB typu C, slot na karty microSD, łączność Wi-Fi, Bluetooth i 5G oraz dostęp do wielu systemów nawigacji satelitarnej. Zapowiada się więc całkiem ciekawie... to znaczy zapowiadałoby się, gdyż na pokład trafiła pamięć eMMC (powiedzieć, że to przeżytek, to jak nic nie powiedzieć).

Liberux NEXX Procesor Rockchip RK3588S (8 nm)

4 x 2,4 GHz Cortex-A76

4 x 1,8 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Arm Mali-G610 MP4 Pamięć RAM 32 GB LPDDR4X (2133 MHz, 4266 Mb/s, Dual-channel) Pamięć wbudowana + dodatkowa 256 GB eMMC + 2 TB microSDXC (?) Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5, 5G

GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Wyświetlacz 6,34" 2400 x 1080 px, OLED

Gorilla Glass (brak informacji o wersji) Porty, złącza i sloty 2 x USB 3.1 typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Slot na karty microSD Aparat przedni 13 MP Aparat główny 32 MP Akumulator 5300 mAh, wymienny System operacyjny LiberuxOS (Debian 13) Czujniki Czujnik światła, czujnik zbliżeniowy (STK3311-X)

3-osiowy magnetomer (MMC3630KJ)

Akcelerometr, żyroskop (ICM-42670-P)

Czytnik linii papilarnych Audio Codec ALC5640-VB-CG, Amplifier AW8737SCSR Wymiary i waga Brak informacji Cena

Wydaje się, że twórcy zmodyfikowali któreś z dostępnych na rynku SBC, a następnie połączyli je z ekranem dotykowym i resztą podzespołów, po czym odpowiednio skonfigurowali całość. A być może mają taki plan, gdyż wszystkie grafiki w tym materiale to rendery, więc rozwiązanie zapewne jest w trakcie opracowywania. Warto wspomnieć o suwakach, dzięki którym możemy fizycznie wyłączyć mikrofon, kamery, moduły Wi-Fi i Bluetooth, a także sieć komórkową. Nie zabrakło też wymiennego akumulatora o pojemności 5300 mAh. W specyfikacji podano, że oprócz 256 GB pamięci eMMC mamy dostęp do 2 TB karty pamięci - nie mam pewności, czy chodzi o fakt, że slot wspiera karty o takiej pojemności, czy też twórcy dodają omawianą kartę do zestawu. Wszystkiego zapewne dowiemy się już niebawem, gdyż smartfon ma być bohaterem przyszłej zbiórki w jednym z serwisów crowdfundingowych. Jeśli uda się zebrać odpowiednią ilość środków, to jest szansa, że Liberux NEXX trafi na rynek. Na ten moment nie ma jednak absolutnie żadnej pewności. Na tej stronie podano wszystkie informacje, a przy okazji możemy na niej podać swojego maila, aby otrzymać powiadomienie, kiedy zbiórka wystartuje.

Źródło: Liberux