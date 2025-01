Redmi Note 14 - nowe smartfony już w Polsce. Jest lepiej, choć czasem trochę gorzej, a zarazem nieco taniej

Nowa seria smartfonów od Redmi wkroczyła do Polski, a przy okazji poznaliśmy ofertę przedsprzedaży depozytowej ze strony Mi.com. W skład linii Redmi Note 14 wejdzie łącznie pięć modeli, które - jak łatwo się domyślić - będą się różniły od siebie ceną, a także możliwościami. Do plusów można zaliczyć ekrany AMOLED, pojemne akumulatory, a także obecność ładowarki w zestawach. Nowości zyskały kilka ulepszeń, a zarazem trochę staniały. Niestety spotkamy się też z regresem.

Smartfony z serii Redmi Note 14 zadebiutowały w Polsce. Nowości są na wielu polach lepsze od poprzedników, a przy tym większość modeli jest o 100 zł tańsza niż rok temu. Nie jest źle, ale do serii trafiło zbyt wiele urządzeń.

Nazewnictwo nowych urządzeń elektronicznych jest dziś coraz bardziej zagmatwane. Można to zauważyć w segmencie procesorów (AI Max+ PRO...), ale także smartfonów. Dobrym przykładem jest omawiana seria Redmi Note 14, w której występuje wspomnianych już pięć modeli: Note 14, Note 14 5G, Note 14 Pro, Note 14 Pro 5G i Note 14 Pro+ 5G. Zmiany względem serii Redmi Note 13 są obecne, natomiast nie są zbyt wielkie - no, może poza tym, że najwydajniejszy wariant został pozbawiony pamięci UFS 3.1 i LPDDR5 na rzecz UFS 2.2 i LPDDR4X... Podstawowa wersja otrzymała wytrzymalszą powłokę na ekranie, ale jednocześnie 8 MP oczko zostało zastąpione przez 2 MP czujnik głębi. Z kolei akumulator o pojemności 5000 mAh ustąpił miejsca większemu ogniwu. Redmi Note 14 5G może natomiast liczyć na szybsze ładowanie, a przy tym spełnia normę IP64, a nie IP54 jak poprzednio. Takich małych zmian w serii jest całkiem sporo (niektóre można zaliczyć do napomkniętego regresu), choć trzeba się przyjrzeć specyfikacji, żeby je ujrzeć.

Redmi Note 14 Redmi Note 14 5G Redmi Note 14 Pro Redmi Note 14 Pro 5G Redmi Note 14 Pro+ 5G Procesor MediaTek Helio G99 Ultra (6 nm) MediaTek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) MediaTek Helio G100 Ultra (6 nm) MediaTek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Układ graficzny Mali-G57 MC2 IMG BXM-8-256 Mali-G57 MC2 Mali-G615 MC2 Qualcomm Adreno Pamięć RAM 6/8 GB LPDDR4X 6/8/12 GB LPDDR4X 8/12 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 128/256 GB UFS 2.2 128/256/512 GB UFS 2.2 256/512 GB UFS 2.2 Wyświetlacz 6,67" 2400 x 1080 px, AMOLED

120 Hz, 1800 nitów, 8-bit, 5000000:1, Corning Gorilla Glass 5 6,67" 2400 x 1080 px, AMOLED

120 Hz, 2100 nitów, 8-bit, 5000000:1, Corning Gorilla Glass 5 6,67" 2400 x 1080 px, AMOLED

120 Hz, 1800 nitów, 10-bit, 5000000:1, Corning Gorilla Glass Victus 2 6,67" 2712 x 1220 px, AMOLED CrystalRes

120 Hz, 3000 nitów, 12-bit, 5000000:1, Dolby Vision, HDR10+, Corning Gorilla Glass Victus 2 Łączność Wi-Fi 5, BT 5.3, NFC, GPS, Galileo, GLONASS, BDS Wi-Fi 5, BT 5.3, NFC, GPS, 5G, GLONASS, BDS, Galileo Wi-Fi 5, BT 5.3, NFC, Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS Wi-Fi 6, BT 5.4, NFC, 5G, Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS Wi-Fi 6E, BT 5.4, NFC, 5G, Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS Norma odporności IP54 IP64 IP68 Złącza, porty i sloty 1 x USB typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Slot na karty microSD 1 x USB typu C Aparaty tylne 108 MP (f/1.7, 1/1,67")

2 MP (f/2.4, głębia)

2 MP (f/2.4) 108 MP (f/1.7, 1/1,67")

8 MP (f/2.2)

2 MP (f/2.4) 200 MP (f/1.65, 1/1,4", OIS)

8 MP (f/2.2)

2 MP (f/2.4) Aparat przedni 20 MP (f/2.2, 1/4") 32 MP (f/2.2) 20 MP (f/2.2) Akumulator 5500 mAh / 33 W 5110 mAh / 45 W 5500 mAh / 45 W 5110 mAh / 45 W 5110 mAh / 120 W HyperCharge Wymiary 163,25 x 76,55 x 8,16 mm 162,4 x 75,7 x 7,99 mm 162,16 × 74,92 × 8,24 mm 162,33 x 74,42 x 8,4 lub 8,55 mm 162,53 x 74,67 x 8,75 lub 8,85 mm Waga 196,5 g 190 g 180 g 190 g 210,14 lub 205,13 g System operacyjny Xiaomi HyperOS (Android 14) Czujniki Czujnik zbliżeniowy, Czujnik światła otoczenia, Akcelerometr, Kompas elektroniczny, Emiter podczerwieni, Żyroskop Wirtualny czujnik zbliżeniowy, Czujnik światła otoczenia, Akcelerometr, Kompas elektroniczny, Emiter podczerwieni, Żyroskop Czujnik zbliżeniowy, Czujnik światła otoczenia, Akcelerometr, Kompas elektroniczny, Emiter podczerwieni, Żyroskop Czujnik zbliżeniowy, Czujnik światła otoczenia, Akcelerometr, Kompas elektroniczny, Emiter podczerwieni, Żyroskop, Liniowy silnik osi X Czujnik zbliżeniowy, Czujnik światła otoczenia, Akcelerometr, Kompas elektroniczny, Emiter podczerwieni, Czujnik migotania, Żyroskop, Liniowy silnik osi X Głośniki 2 z Dolby Atmos Dodatkowe informacje Ładowarka 33 W w zestawie, Czytnik linii papilarnych w ekranie Ładowarka 45 W w zestawie, Czytnik linii papilarnych w ekranie Ładowarka 45 W w zestawie, Czytnik linii papilarnych w ekranie, eSIM Ładowarka 120 W w zestawie, LiquidCool, Czytnik linii papilarnych w ekranie, eSIM Cena (MSRP) 6/128 GB - 999 zł

8/256 GB - 1099 zł 6/128 GB - 1299 zł

8/256 GB - 1499 zł 8/256 GB - 1499 zł 8/256 GB - 1799 zł

12/512 GB - 2099 zł 8/256 GB - 2199 zł

12/512 GB - 2399 zł

W każdym zestawie znajdzie się ładowarka i to o takiej mocy, jaką wspiera akumulator - taki ruch z pewnością można zaliczyć na plus (mowa o zestawach ze strony Mi.com, na której do 21 stycznia 2025 roku potrwa przedsprzedaż depozytowa, a spotkamy się także z promocyjnymi cenami - szczegóły POD TYM ADRESEM). Smartfony mają przyzwoite panele AMOLED, a trzy najtańsze zaoferują nam slot na karty microSD, gniazdo słuchawkowe oraz dość przestarzały moduł Wi-Fi 5 (2013 rok). Jeżeli jesteśmy zainteresowani zakupem, to możemy się udać do popularnych sklepów internetowych lub na wspomnianą już stronę Mi.com.



Redmi Note 14



Redmi Note 14 5G



Redmi Note 14 Pro



Redmi Note 14 Pro 5G



Redmi Note 14 Pro+ 5G

Źródło: Mi