Premiera Redmi Note 13 - poznaliśmy specyfikacje i ceny pięciu nowych smartfonów od Xiaomi

Początek roku to zazwyczaj okres gorących smartfonowych premier. Nie inaczej jest również tym razem. Kilku wiodących producentów zaprezentowało już swoje flagowe modele na ten rok. Xiaomi co prawda nadal zwleka z globalną premierę swojej "czternastki", ale za to chiński gigant pochwalił się już nową serią średniobudżetowych urządzeń. Oficjalnie zadebiutowała właśnie seria smartfonów Redmi Note 13, która liczy sobie aż pięć różnych modeli.

Zadebiutowała seria smartfonów Redmi Note 13. Czołowym modelem z tej rodziny jest Redmi Note 13 Pro+ z układem Dimensity 7200-Ultra i obsługą ładowania 120 W. Cena sugerowana tego urządzenia to 2499 zł za wersje z 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej.

Topowym smartfonem z nowej linii jest Redmi Note 13 Pro+. Urządzenie wyróżnia się zaokrąglonym po bokach 6,67-calowym ekranem AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2712 x 1220 px i zasilane jest procesorem MediaTek Dimensity 7200-Ultra. Na pokładzie mamy 12 GB RAM-u i aż 512 GB pamięci wewnętrznej. Mocnym elementem tego modelu jest potrójny aparat z głównym obiektywem 200 MP z OIS i EIS i 4-krotnym bezstratnym zoomem optycznym. Reszta "oczek" to ultraszerokokątna jednostka 8 MP i sensor makro 2 MP. Warto wspomnieć także o baterii 5000 mAh z bardzo szybkim ładowaniem HyperCarge 120 W, a także o obudowie z certyfikatem IP68. Smartfon ten został wyceniony na 2499 zł. Równie ciekawie prezentuje się model bez "plusa", który wyróżnia się płaskim AMOLED-em o tych samych parametrach, chipem Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci, baterią 5100 mAh z obsługą ładowania 67 W, a także slotem na microSD i mini-jackiem 3,5 mm. Cena tego smartfona to 1899 zł. Z myślą o nieco oszczędniejszych osobach, które nie zamierzają korzystać z sieci 5G powstał także wariant tego smartfona z procesorem MediaTek Helio G99-Ultra, który został wyceniony na 1599 zł.

Redmi Note 13 Pro+ Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 13 Pro Ekran 6,67-cala, AMOLED, 120 Hz, 2712 x 1220 px 6,67-cala, AMOLED, 120 Hz, 2712 x 1220 px 6,67-cala, AMOLED, 120 Hz, 2400 x 1080 px SoC MediaTek Dimensity 7200-Ultra Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 MediaTek Helio G99-Ultra Aparat główny 200 + 8 + 2 MP 200 + 8 + 2 MP 200 + 8 + 2 MP Przednia kamerka 16 MP 16 MP 16 MP Pamięć RAM / Pamięć wewnętrzna 12 GB LPDDR5 / 512 GB UFS 3.1 8 GB LPDDR4X / 256 GB UFS 2.2 8 GB LPDDR4X / 256 GB UFS 2.2 Bateria / Ładowanie 5000 mAh / 120 W 5100 mAh / 67 W 5000 mAh / 67 W Wymiary 161,4 x 74,2 x 8,9 mm 161,1 x 74,95 x 7,98 mm 161,1 x 74,95 x 7,98 mm Inne eSIM, głośniki stereo Dolby Atmos, Bluetooth 5.3, obudowa IP68, IR eSIM, głośniki stereo Dolby Atmos, Bluetooth 5.2, obudowa IP54, mini-jack 3,5 mm, IR slot na microSD (do 1 TB), głośniki stereo Dolby Atmos, Bluetooth 5.2, obudowa IP54, mini-jack 3,5 mm, IR Cena 12 / 512 - 2499 zł 8 / 256 - 1899 zł 8 / 256 - 1599 zł

Redmi Note 13 5G Redmi Note 13 Ekran 6,67-cala, AMOLED, 120 Hz, 2400 x 1080 px 6,67-cala, AMOLED, 120 Hz, 2400 x 1080 px SoC MediaTek Dimensity 6080 Qualcomm Snapdragon 685 Aparat główny 108 + 8 + 2 MP 108 + 8 + 2 MP Przednia kamerka 16 MP 16 MP Pamięć RAM / Pamięć wewnętrzna 6 GB LPDDR4X / 128 GB UFS 2.2

8 GB LPDDR4X / 256 GB UFS 2.2 6 GB LPDDR4X / 128 GB UFS 2.2

8 GB LPDDR4X / 256 GB UFS 2.2 Bateria / Ładowanie 5000 mAh / 33 W 5000 mAh / 33 W Wymiary 161,11 x 74,95 x 7,6 mm 162,24 x 75,55 x 7,97 mm Inne slot na microSD (do 1 TB), głośniki stereo Dolby Atmos, Bluetooth 5.3, obudowa IP54, mini-jack 3,5 mm, IR slot na microSD (do 1 TB), głośniki stereo Dolby Atmos, Bluetooth 5.1, obudowa IP54, mini-jack 3,5 mm, IR Cena 6 / 128 - 1399 zł

8 / 256 - 1499 zł 6 / 128 - 1099 zł

8 / 256 - 1199 zł

Poza wariantami Pro do sklepów trafiły także nieco tańsze modele Redmi Note 13 5G i Redmi Note 13. Pierwszy z nich wyposażony został w układ MediaTek Dimensity 6080, ekran AMOLED znany z wariantów Pro i wyróżnia się potrójnym aparatem fotograficznym 108 MP (główny) + 8 MP (ultraszerokokątny) + 2 MP (makro). Model ten również posiada baterię 5000 mAh, ale nie obsługuje ona już tak szybkiego ładowania jak smartfony opisane w powyższym akapicie - wspierana jest moc 33 W. Model ten startuje od 1399 zł. Do sprzedaży trafił także Redmi Note 13 z układem Qualcomm Snapdragon 685 (bez obsługi sieci 5G), który kosztuje od 1099 zł. Wszystkie nowe smartfony Redmi Note 13 (Pro) pracują pod kontrolą Androida 13 z MIUI 14. Na koniec warto wspomnieć jeszcze o promocji przedsprzedażowej, która trwa do 4 lutego 2024 roju. Przy zakupie Redmi Note 13 5G lub Redmi Note 13 Pro 5G możemy zyskać 300 zł zwrotu, natomiast decydując się na Redmi Note 13 Pro+ 5G można otrzymać robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum E10 gratis. Modele bez 5G, czyli Redmi Note 13 i Redmi Note 13 Pro są natomiast dostępne o kolejno 200 i 300 zł taniej względem ceny sugerowanej.

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13

Źródło: Xiaomi