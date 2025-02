Test smartfona POCO X6 5G - gwarancja jakości w rozsądnej cenie. Sprawdzamy Snapdragon 7s Gen 2 w akcji

Chińczycy od lat słyną z tanich smartfonów wyposażonych w wysokiej klasy komponenty. Właściwie już od czasów pierwszych rozpoznawalnych u nas modeli Xiaomi przyjęło się, że jeśli zależy komuś na mocnym urządzeniu w niewygórowanej cenie, to najlepiej patrzeć właśnie w stronę producentów z Państwa Środka. Choć z biegiem lat pogląd ten stał się nieco mniej popularny (w końcu podwyżki cen musiały dotknąć każdego), to i tak raz na jakiś czas chińskim gigantom nadal zdarza się prezentować atrakcyjne cenowo modele dla wymagających klientów. Wydaje się, że właśnie udało się to także teraz przy okazji wprowadzenia nowych POCO X6. A skąd to wiemy? Tak się składa, że udało nam się już dobrze zapoznać z podstawowym modelem z tej serii. Nie pozostaje zatem nic innego, jak pospieszyć ze szczegółową recenzją!

Autor: Piotr Piwowarczyk

Dokładnie 11 stycznia bieżącego roku Xiaomi pokazało trzy nowe modele marki POCO. Mowa tutaj o modelach POCO X6 Pro, POCO X6 i POCO M6 Pro. Pierwszy z nich otrzymał m.in. niezwykle wydajny SoC od MediaTeka i bardzo szybką pamięć wewnętrzną, jednak nie każdemu przypadła do gustu cena sięgająca niemal 2000 zł (za najmocniejszy wariant 12/512). Model M6 Pro to z kolei smartfon z budżetowym chipem Helio G99, który jednak nadrabia baterią z obsługą szybkiego ładowania, pótrójnym aparatem czy ekranem AMOLED z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Przeglądając komentarze i reakcje na temat nowości od POCO można odnieść wrażenie, że najciekawiej prezentuje się "zwykły" wariant X6, który w dużej mierze dzieli specyfikację z modelem X6 Pro, jednak dostępny jest w zauważalnie niższej cenie. A co najciekawsze, na jego pokładzie znalazł się równie intrygujący, co kontrowersyjny układ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Omówmy sobie tego smartfona krok po kroku.

POCO X6 5G to smartfon wyróżniający się niezłą specyfikacją i bardzo atrakcyją ceną. Czy mamy do czynienia z kolejnym średniakiem od Xiaomi, który podbije serca klientów? Czas się o tym przekonać!

Czym wyróżnia się POCO X6 5G? Warto zacząć od tego, że to pierwszy smartfon wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm). Jego oznaczenie wskazuje na to, że mamy do czynienia szybkim układem dla smartfonów kosztujących nawet drugie tyle, ale... cóż, więcej na jego temat powiemy sobie później. Na pokładzie mamy także 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci UFS 2.2, baterię 5100 mAh z obsługą szybkiego ładowania 67 W czy 6,67-calowy ekran AMOLED CrystalRes 1.5K 120 Hz o stosunkowo wysokiej rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli. Do robienia zdjęć i nagrywania wideo posłuży tutaj potrójny aparat o konfiguracji 64 MP (główny) + 8 MP (ultraszerokokątny) + 2 MP (makro) oraz przedni sensor 16 MP. Wiele osób z pewnością doceni również obecność portu mini-jack 3,5 mm, głośników stereo czy czujnika podczerwieni IR. Całość kosztuje 1499 zł, aczkolwiek w premierowej promocji smartfona można dostać już za 1299 zł. W sklepach dostępne są trzy wersje kolorystyczne: czarna, biała i niebieska.

POCO X6 5G POCO X6 Pro 5G Motorola Edge 40 Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Mediatek Dimensity 8300-Ultra MediaTek Dimensity 8200 Procesor graficzny Adreno 710 Mali G615 Mali-G77 MC9 System Android 13 Android 13 Android 13 Pamięć RAM 12 GB LPDDR4X 8 GB / 12 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR4X Pamięć na dane 256 GB* UFS 2.2 256 GB / 512 GB UFS 4.0 128 GB / 256 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD nie nie nie DualSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM nanoSIM + eSIM Łączność 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC, IR, USB-C 2.0, mini-jack 3,5 mm 5G, WiFi 6, BT 5.4, NFC, IR USB-C 2.0 5G, WiFi 6e, BT 5.2, NFC, USB-C 2.0 Ekran 6,67", AMOLED, 2712 x 1220 px, 120 Hz 6,67", AMOLED, 2712 x 1220 px, 120 Hz 6,55", P-OLED, 2400 x 1080 px, 144 Hz Kamera tylna 64 + 8 + 2 MP 64 + 8 + 2 MP 50 + 13 MP Kamera przednia 16 MP 16 MP 32 MP Klasa odporności IP54 IP54 IP68 Akumulator 5100 mAh, 67 W 5000 mAh, 67 W 4400 mAh, 68 W + 15 W Qi Wymiary i waga 161,1 x 74,3 x 7,9 mm, 181 g 160,4 x 73,3 x 8,2 mm, 186 g / 190 g 158,4 x 72 x 7,6 mm, 161 g / 171 g Cena 12+256 - 1499 zł 8+256 - 1799 zł

12+512 - 1899 zł 8+128 - ok. 1500 zł

* - testowana przez nas wersja ma 512 GB pamięci wewnętrznej, jednak nic nie wskazuje, by takowa miała pojawić się w sprzedaży

W przeszłości pojawiło się już kilka niezwykle ciekawych i dobrze wycenionych modeli POCO. Po rzucie oka na powyższą tabelkę można założyć, że testowany właśnie X6 5G będzie kolejnym takim urządzeniem, bowiem cechuje się niezłą specyfikacją, bogatym wyposażeniem (mini-jack wiecznie żywy!) i dobrą ceną. Z ostatecznym werdyktem nie ma się jednak co spieszyć. Wielokrotnie przekonywaliśmy się, że obiecujące dane techniczne były weryfikowane przez masę niedoróbek i nieudanych rozwiązań. Na kolejnych stronach niniejszego artykułu przekonacie się zatem, jak POCO X6 5G wypada w praktyce.