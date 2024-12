Linux na smartfonie? Za sprawą postmarketOS to możliwe. System dla entuzjastów, który chce przywrócić do życia starsze modele

Decydując się na zakup smartfona z Androidem, nie zawsze można być pewnym tego, przez jak długi czas producent ma zamiar go wspierać. Zdarza się, że zostaje on porzucony dość szybko, w wyniku czego użytkownik zostaje ze sprawnym urządzeniem, które symbolicznie umiera na jego oczach ze względu na stale starzejące się oprogramowanie. Niestety takie sytuacje nadal występują, ale rynku są dostępne alternatywne rozwiązania, które mają im zapobiec.

System postmarketOS został stworzony po to, aby smartfony porzucone przez producentów zyskały drugie życie. Jest on na dobrej drodze, aby sprostać temu wymagającemu zadaniu, ale wciąż nie jest zbyt stabilnie.

Co jesteśmy w stanie dziś zrobić po tym, jak producent przestanie oferować wsparcie dla naszego smartfona? Możemy skierować swoją uwagę na modyfikacje systemu Android, takie jak LineageOS, w nadziei, że dla naszego urządzenia ktoś oferuje takie zastępcze rozwiązanie. Od 2017 roku rozwijany jest także tytułowy postmarketOS, którego głównym celem było zapewnienie dłuższego wsparcia dla takich porzuconych sprzętów mobilnych. Opiera się on na dystrybucji o nazwie Alpine Linux, która jest lekka, a przy tym skupiona na bezpieczeństwie użytkowników. Linux na smartfonie? Brzmi dobrze, ale niestety w tym przypadku rozwiązanie nie jest tak dopracowane, jak Android lub iOS, gdyż często stanowi bardziej poligon doświadczalny - krótko mówiąc: w obecnym stanie nie za bardzo nadaje się do codziennej pracy.



Środowisko graficzne GNOME w wersji mobilnej.

System postmarketOS skierowany jest aktualnie dla entuzjastów Linuksa, którzy lubią testować nowe rozwiązania. Jeżeli mamy smartfona z chipem Qualcomm Snapdragon 845 (wspomniany z uwagi na spore wsparcie) lub takiego, który wymieniony jest na jednej z tych list, możemy spróbować swoich sił i sami się przekonać, jak obecnie działa ta dystrybucja. Poszczególne opcje mogą nie funkcjonować prawidłowo, choć wszystko zależy od tego, z jakiego urządzenia korzystamy. W nowej wersji o oznaczeniu v24.12 udało się uzyskać dostęp do aparatów w kilku smartfonach (Pixel 3A oraz Pocophone F1), co jest całkiem sporym wyczynem w tym przypadku. Bazę stanowi Alpine Linux 3.21, a oferowane środowiska graficzne to GNOME 46, KDE Plasma Mobile 6.2.4, Phosh 0.43.1 oraz Sxmo 1.17.0. Jeżeli chcemy podejrzeć wszystkie nowości, to warto zapoznać się z komunikatem pod tym adresem (sam system dostępny jest także dla innych urządzeń, a nie tylko smartfonów). Temat z pewnością jest bardzo ciekawy i jest szansa, że jeszcze powróci na PurePC w obszerniejszym wydaniu.



Środowisko graficzne KDE Plasma Mobile.



Środowisko graficzne Phosh (fot. Purism)



Środowisko graficzne Sxmo (Simple X Mobile)

Źródło: postmarketOS