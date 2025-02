CachyOS poprawia obsługę układów AMD Strix Point i 3D V-Cache. Nowa wersja zoptymalizowanej dystrybucji Linuksa do pobrania

Dystrybucja oparta na jądrze Linux o nazwie CachyOS doczekała się kolejnej, a dokładniej dwunastej aktualizacji w 2024 roku. System ma u podstaw odsłonę Arch Linux, jednak został wzbogacony o autorskie narzędzia, a także jądra (ang. kernel), które są przystosowane do określonych zadań. Edycja ta stawia na wydajność, która w nowej wersji powinna być jeszcze lepsza. CachyOS występuje w wariancie dla komputerów, a także dla handheldów takich jak ASUS ROG Ally X.

CachyOS już podczas instalacji oferuje nam dostęp do naprawdę wielu środowisk graficznych, takich ja KDE Plasma, GNOME, i3, Cinnamon, czy też COSMIC. Dystrybucja ta zapewnia także zoptymalizowane jądro systemowe, choć takich autorskich wersji jądra jest do wyboru więcej niż jedna. Dzięki temu system ma działać szybko i stabilnie. Nowa edycja przynosi lepszą obsługę procesorów od AMD korzystających z technologii 3D V-Cache, gdyż pamięć podręczna będzie skuteczniej zarządzana w układach z wieloma blokami CCD (do wyboru są dwa tryby, z których jeden dotyczy pamięci podręcznej, a drugi częstotliwości taktowania). Z kolei wydajność na laptopach z jednostkami z serii AMD Strix Point powinna ulec poprawie.

CachyOS z listopada przynosi również łatkę dla układów graficznych od NVIDII, dzięki czemu funkcja DLSS Frame Generation powinna już być dostępna. Inne poprawki mają związek z problemem znanym od jakiegoś czasu, który dotyczył układów graficznych od AMD opartych na architekturach RDNA 2 i RDNA 3. Przez niego wartość TDP nie była ustalana poprawnie - teraz posiadacze takich jednostek nie muszą się już martwić o wydajność. Spotkamy się też z poprawioną obsługą nowego handhelda od ASUS-a, czyli ROG Ally X - dostępna jest dedykowana wersja dla handheldów. Ponadto zaktualizowano jądro do wersji 6.11.7 (linux-cachyos), a aktualne sterowniki to: NVIDIA 565.57.01 i Mesa 24.2.6. Nową odsłonę CachyOS pobierzemy z tego adresu (tu znajdziemy również pełną listę zmian).

Źródło: CachyOS