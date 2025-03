Manjaro 24.2 już oficjalnie. Dystrybucja Linuksa zaoferuje wiele pulpitów i nowe jądro, a przy tym zapewni funkcjonalność Archa

Jedna z najpopularniejszych dystrybucji opartych na jądrze Linux, tytułowa Manjaro, doczekała się kolejnej aktualizacji. Tym razem zmiany ponownie nie wprowadzają żadnej rewolucji, wszak omawiana odsłona w głównej mierze skupia się na zapewnieniu zaktualizowanych pakietów, a także nowszych edycji środowisk graficznych. Możemy przy tym liczyć na aktualniejsze jądro systemowe. Manjaro zapewni nam dostęp do kilku pulpitów, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Manjaro 24.2 o nazwie kodowej Yonada jest już dostępny do pobrania. Nowa odsłona popularnej dystrybucji opartej na jądrze Linux przynosi świeższe wersje pakietów, środowisk graficznych oraz samego kernela.



Manjaro ze środowiskiem graficznym KDE Plasma

Aktualna wersja Manjaro jest dostarczana przez zespół w trzech odsłonach: ze środowiskiem graficznym KDE Plasma (6.2, KDE Gear 24.08, Frameworks 6.8), Xfce (4.18), a także GNOME (47). Dodatkowo spotkamy się z obrazami, które są rozwijane przez społeczność - tutaj mowa o edycjach: Cinnamon, i3 Windows Manager oraz Sway WM. W przypadku jądra Linux możemy liczyć na odsłonę 6.12, natomiast będziemy mogli skorzystać również z wariantu 6.6 LTS lub 6.1 LTS (wsparcie dla starszego sprzętu). Odnosząc się do głównych środowisk: KDE Plasma jest skierowane do użytkowników, dla których możliwość personalizacji jest bardzo istotna. Xfce to mało wymagający pulpit, więc sprawdzi się na starszych maszynach. GNOME w zamyśle ma służyć jako środowisko do efektywnej pracy i w nowej odsłonie oferuje wiele ciekawych opcji, choć mimo wszystko nie każdemu przypadnie do gustu. Z kolei Cinnamon zapewnia wygodny i przejrzysty interfejs, więc polecany jest dla początkujących użytkowników.

Mimo że Manjaro opiera się na dystrybucji Arch, to jest już wstępnie skonfigurowany. Nada się więc zarówno dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z „Linuksem”, jak i tych bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy będą mogli skorzystać z dobrodziejstw „Archa”. Dystrybucja sama wykryje i zainstaluje potrzebne sterowniki, a przy tym nie zabraknie sposobności instalacji różnych kerneli. Oprócz pacmana spotkamy się także z obsługą pakietów snap oraz menedżera Flatpak. Jeżeli chcemy przetestować Manjaro na swoim urządzeniu, to wspomniane wersje możemy pobrać z tego adresu. Poniższy materiał wideo ukazuje pokrótce zmiany, jakie zaszły w środowisku graficznym GNOME 47.

Źródło: Manjaro