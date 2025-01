SK hynix planuje inwestycje o wartości kilkudziesięciu miliardów dolarów. Celem jest utrzymanie konkurencyjności

Sukces w branży nowych technologii nie jest możliwy bez nieustannych inwestycji na badania, rozwój, a w wielu przypadkach także ośrodki produkcyjne. Jest to jeden z najbardziej innowacyjnych obszarów rynku, gdzie przerwa w inwestycjach może skutkować nawet wieloletnim opóźnieniem względem konkurencji. Firma SK hynix doskonale to rozumie, ponieważ w najbliższym czasie zamierza przeznaczyć na rozwój kilkadziesiąt miliardów dolarów.

SK hynix chce w perspektywie trzech lat zainwestować 74,6 mld dolarów w branżę pamięci komputerowej i technologie AI. Duże inwestycje planuje też spółka-matka przedsiębiorstwa, czyli SK Group.

Firma SK hynix jest znana przede wszystkim z produkcji chipów pamięci. Trafiają one do modułów RAM, kart graficznych oraz oczywiście akceleratorów napędzających sztuczną inteligencję. Według obecnych szacunków, w rękach koreańskiej firmy znajduje się obecnie 35% rynku DRAM. SK hynix chce nieustannie wzmacniać swoją pozycję, dlatego w perspektywie najbliższych trzech lat spółka planuje zainwestować w swój biznes 103 bln wonów, co przekłada się na około 74,6 mld dolarów. Co ważne, są to dodatkowe środki, które będą wydane na inne cele niż budowana w Korei Południowej olbrzymia fabryka o łącznej wartości 90 mld dolarów.

Warto zaznaczyć, że spółka-matka SK hynix, czyli SK Group, także zainwestuje pokaźne środki w swój rozwój. Mówi się w tym przypadku o następnych 58 mld dolarów, które zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój technologii powiązanych ze sztuczną inteligencją, a także szeroko pojętą branżę półprzewodników. Ostatecznym celem jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i dalsza poprawa jego pozycji rynkowej. W celu pozyskania odpowiedniej kwoty są rozważane fuzje podmiotów należących do SK Group, a nawet sprzedaż części z nich. Warto odnotować, że w 2022 roku SK hynix odnotowało stratę netto sięgającą 2,87 mld dolarów. Wyniki jednak szybko poprawiono, czemu wydatnie przysłużył się boom na rynku sztucznej inteligencji.

