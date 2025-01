SK hynix Beetle X31 - przenośny dysk SSD o interesującym projekcie, nawiązującym do wyglądu chrząszcza lub żuka

Przenośne nośniki SSD to interesująca opcja dla osób, które są nieustannie w trasie. Z racji, że tego typu urządzenia są wykorzystywane poza obudową komputerową, niebagatelne znaczenie dla wielu osób ma też ich wygląd. Firma SK hynix wypuściła właśnie na światowy rynek ciekawy dysk SSD, który sprawdzi się w wielu mobilnych zastosowaniach. Charakteryzuje się on dosyć oryginalnym wyglądem, który ma być inspirowany chrząszczem lub żukiem.

Na rynku zadebiutował właśnie przenośny dysk SSD SK hynix Beetle X31, który cechuje się dosyć oryginalnym wyglądem. Urządzenie jest bardzo kompaktowe i waży zaledwie 53 g.

SK hynix Beetle X31 jest pierwszym przenośnym rozwiązaniem tego typu od koreańskiej firmy. Oferuje maksymalną sekwencyjną szybkość zapisu na poziomie 1000 MB/s i sekwencyjnego odczytu na poziomie 1050 MB/s. Nie jest to oczywiście sprzęt, który może stawać w szranki z najszybszymi nośnikami NVMe, ale specyfikacja prezentuje się przyzwoicie, zwłaszcza na tle dysków SSD SATA 6 Gb/s. Poza tym trzeba pamiętać, że jest to urządzenie mobilne. Producent chwali się, że nośnik podczas transferu 500 GB danych jest w stanie utrzymać stabilną szybkość powyżej 900 MB/s.

Beetle X31 posiada także bufor DRAM. W informacji producenta zabrakło jednak szczegółów, jaką ma wielkość. Dysk zamknięto w aluminiowej obudowie, która bardzo dobrze odprowadza ciepło i jest wytrzymała. Koreańska firma deklaruje, że jej produkt przeszedł testy upadku z wysokości dwóch metrów bez żadnych oznak uszkodzenia. Nośnik waży zaledwie 53 g, a jego wymiary to 74 x 46 x 14,8 mm. Uwagę zwraca także nietypowy design, który przywodzi na myśl wygląd chrząszcza lub żuka oraz złota kolorystyka, co nadaje mu wygląd produktu premium.

Urządzenie jest dostępne w pojemnościach 512 GB i 1 TB. Producent zapewnia kompatybilność nie tylko z komputerami PC i Mac, ale także z tabletami, smartfonami (Android) i konsolami do gier. Całość działa w oparciu o port USB-C i jest objęta trzyletnią gwarancją. W zestawie znajdują się także dwa kable (USB-C do USB-C oraz USB-C do USB-A). Urządzenie było dostępne już wcześniej wyłącznie w Korei Południowej, gdzie cieszyło się bardzo dużą popularnością. W Internecie można znaleźć pierwsze oferty sprzedaży nośnika. Trzeba liczyć się wydatkiem około 145 dolarów za wersję o pojemności 1 TB. Nie jest jasne, czy produkt w przyszłości oficjalnie trafi do polskiej dystrybucji.

Źródło: SK hynix