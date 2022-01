Silicon Power XPOWER XS70 - Nośniki półprzewodnikowe PCIe 4.0 x4 o pojemności do 4 TB i w rozmiarze dla konsoli Sony PlayStation 5

Co można wymienić jak najniższym kosztem, aby dać staremu zestawowi komputerowemu drugie życie? Zdecydowanie nie będzie to karta graficzna przy obecnej sytuacji w sklepach i kryptowalutowym szaleństwie. Procesory, nawet używane, również nie należą do najtańszych. Płyta główna, zasilacz czy obudowa również odpadają - nie mają one większego wpływu na wydajność. A więc może pojemniejsze lub szybsze moduły RAM? Jest to jakaś odpowiedź, ale dużo lepszym wyborem będzie... nośnik półprzewodnikowy! Większa responsywność to dużo szybsze ładowanie systemu, aplikacji i gier, co jednoznacznie wpływa na komfort pracy. Dzisiaj przyjrzymy się więc wydajnemu SSD od Silicon Power w postaci modelu XPOWER XS70.

Nośniki Silicon Power XPOWER XS70 wyposażono w niewielki metalowy radiator. Zapewnia on niskie temperatury SSD pod pełnym obciążeniem, a przy tym bez problemu mieści się w konsoli Sony PlayStation 5.

Silicon Power XPOWER XS70 to nowa seria nośników półprzewodnikowych typu M.2 2280, która korzysta z interfejsu PCI Express 4.0 x4 oraz protokołu NVMe 1.4. Producent nie zdradza niestety szczegółów na temat zastosowanego kontrolera, ani użytych kości pamięci - prawdopodobnie ze względu na aktualne trudności z pozyskaniem stałych dostaw tych samych elementów. Mowa jednak o obecności pamięci cache typu DRAM. Przekłada się to na deklarowaną wydajność do 7300 MB/s dla odczytu i do 6800 MB/s dla zapisu sekwencyjnego.

Opisywane dzisiaj nośniki będą dostępne w trzech różnych pojemnościach - 1, 2 oraz 4 TB. Wszystkie z nich wyposażono w żebrowany, metalowy radiator, który ma zapewnić niskie temperatury pod pełnym obciążeniem - SSD ma nie przekraczać 70°C. Warto podkreślić, że zastosowany odpromiennik ciepła jest stosunkowo niski - ma 10,8 milimetrów wysokości wraz z PCB, a więc zmieści się w konsoli Sony PlayStation 5. Producent nie podał sugerowanych cen za Silicon Power XPOWER XS70, ale wiemy iż seria objęta jest 5-letnim okresem gwarancyjnym.

