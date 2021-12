Wielki test dysków SSD w konsoli Sony PlayStation 5! Czy fabryczny nośnik SSD jest szybszy od topowych M.2 PCI-E Gen4?

Kilka tygodni temu Sony udostępniło aktualizację oprogramowania dla konsol PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Digital Edition, która umożliwia skorzystanie ze złącza M.2. Dzięki temu użytkownicy mogą rozbudować dość niewielki, bazowy magazyn danych. Mieliśmy już wcześniej możliwość sprawdzenia jak radzi sobie nośnik Samsung 980 PRO w duecie ze wspomnianą konsolą. Podczas testów wykazaliśmy, że montaż SSD jest łatwy, choć należy pamiętać o kilku ważnych wytycznych Sony w kontekście tego, jaki nośnik możemy w ogóle włożyć do dedykowanego gniazda. Postanowiliśmy przygotować także dużo większy materiał, z porównaniem różnych nośników SSD od kilku czołowych producentów. W tym wielkim teście sprawdzimy, który model radzi sobie najlepiej, a który najsłabiej.

Autor: Damian Marusiak

Konsola Sony PlayStation 5 ma wbudowany SSD o pojemności 825 GB. Oczywiście nie jest to równoznaczne z tym, że tyle miejsca mamy do użytku własnego, ponieważ bez zainstalowanych gier oferuje dokładnie 667 GB wolnej przestrzeni. Mimo wszystko to bardzo mało jak na dzisiejsze standardy. Po kilku zainstalowanych grach (taki Mass Effect Legendary Edition zajmuje ponad 100 GB, podobnie Marvel's Avengers; sporo miejsca zajmuje także taki Death Stranding Director's Cut czy Far Cry 6; dodajmy do tego nowe Call of Duty wraz z modułem Warzone i praktycznie cały SSD mamy już zapełniony!), zaczyna tworzyć się problem, gdzie upchnąć kolejne gry. Rozwiązaniem jest niedawna aktualizacja oprogramowania PlayStation 5, która po blisko roku aktywowała slot M.2, dzięki czemu możemy w końcu zamontować dodatkowy nośnik SSD albo wymienić bazowy na szybszy model.

Sprawdzamy 10 nośników SSD w konsoli Sony PlayStation 5. Oceniamy, czy warto iść w najdroższe rozwiązania, czy też tańsze SSD PCIe 4.0 NVMe również sprawdzi się w roli dodatkowego magazynu danych dla konsoli.

W naszym teście przyjrzymy się łącznie 10 nośnikom SSD, przy czym chcemy także pokazać jak zachowa się konsola Sony PlayStation 5, gdy zechcemy do slotu M.2 umieścić SSD w standardzie PCIe 3.0 x4 NVMe, który mimo wszystko jest obecnie najpopularniejszym obecnie standardem wśród półprzewodnikowych nośników SSD. Pozostałe dziewięć dysków są już zgodne z PCIe 4.0 x4 NVMe, najszybszym obecnie standardem wśród konsumenckich SSD. Zanim jeszcze przejdziemy do omawiania specyfikacji poszczególnych modeli oraz pokażemy ich wydajność w konsoli Sony PlayStation 5, skupmy się przez moment na oficjalnych wymaganiach, jakie japoński producent stawia półprzewodnikowym nośnikom. Zalecana prędkość sekwencyjnego odczytu ma wynosić przynajmniej 5500 MB/s. Do slotu M.2 wejdą bez problemu modele SSD z kluczem M (Key M) w rozmiarach 2230, 2242, 2260, 2280 oraz 22110. Zalecane jest także, aby wkładany nośnik miał własny radiator, aczkolwiek nie powinien on być zbyt długi i nadchodzić niemalże na samo złącze z kluczem M. Jeśli chodzi o pojemność, to konsola odczyta bez problemu modele od 250 GB do 4 TB. Wszystko to wygląda na wysoki próg wejścia, ale sprawdzimy czy wymagania Sony nie są czasem aby trochę zbyt podkręcone.

Wśród prezentowanych modeli SSD, znajdziemy propozycje takich firm jak Samsung, Corsair, MSI, TeamGroup, Lexar, Kingston czy XPG. Niektóre z nich posiadają tylko cienką warstwę materiału nałożonego bezpośrednio na kontroler i kości 3D NAND TLC, mającą robić za dodatkowe chłodzenie. Inne posiadają mniej lub bardziej rozbudowane radiatory, często o wysokości ponad obudowę konsoli. Będą nawet przypadki, w których SSD po prostu nie wejdzie. Same testy zostały podzielone na trzy główne części. W pierwszej porównujemy czas wczytywania w kilku grach w wersjach natywnych dla PS5 (Ratchet & Clank - Rift Apart, Kena: Bridge od Spirits, Death Stranding Director's Cut oraz Marvel's Spider-Man Remastered) oraz grach działających w ramach wstecznej kompatybilności (God of War, Horizon: Zero Dawn). Druga część to porównanie czasu kopiowania kilku gier z wbudowanego SSD na dodatkowy nośnik, co sprawdzi który z testowanych dysków najlepiej poradzi sobie z kopiowaniem dużej ilości danych. Trzecia część to pomiary temperatur w kilku scenariuszach.