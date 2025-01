Seagate spodziewa się gigantycznego wzrostu zapotrzebowania na przestrzeń dyskową. Odpowiedzią mają być nowatorskie HDD

Boom na sztuczną inteligencję i usługi chmurowe nie ustaje, a to oznacza, że będzie coraz większe zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową w centrach danych. Przygotowują się na to różne podmioty z branży nowych technologii, w tym czołowy producent dysków twardych, czyli firma Seagate. Sprostać temu zapotrzebowaniu mają nowe nośniki Mozaic 3+ Exos M, które wykorzystują najnowsze technologie dostępne na rynku. Wkrótce przekroczona ma zostać kolejna granica.

Wobec stale wzrastającego zapotrzebowania na przestrzeń dyskową w centrach danych, firma Seagate pracuje nad HDD o rekordowej pojemności. Do klientów trafiają już dyski Mozaic 3+ Exos M.

Znaczenie usług chmurowych nieustannie rośnie. Pokazuje to także sondaż, który przeprowadzono na zlecenie firmy Seagate. Aż 72% przebadanych przedsiębiorstw z różnych branż na całym świecie zadeklarowało, że już korzysta w jakiś sposób ze sztucznej inteligencji. 28% planuje zaś zacząć z niej korzystać w przeciągu najbliższych trzech lat. Dodatkowo, 65% danych powiązanych ze sztuczną inteligencją jest aktualnie przechowywane w chmurze, a szacunki wskazują, że odsetek ten wzrośnie do 69% w 2028 roku. Należy przy tym odnotować, że zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową będzie rosło nie tylko wśród centrów danych, ale także firm z innych branż. Okazuje się bowiem, że spora część danych powiązanych z wykorzystaniem czy treningiem sztucznej inteligencji jest zapisywana także na lokalnych nośnikach HDD i SSD. Firmy obracające danymi, które przekraczają pojemność 100 PB (petabajtów) korzystają najczęściej z chmury (53%), ale na drugim miejscu znalazła się konfiguracja dysków twardych i półprzewodnikowych (34%). Niestety zabrakło tutaj wykresów w wyższej rozdzielczości.

Zapewnienie odpowiedniej przestrzeni dyskowej będzie wyzwaniem dla producentów tego typu sprzętu. W serwerach wciąż powszechnie wykorzystywane są tradycyjne HDD z uwagi na ich pojemność i trwałość przy zapisywaniu olbrzymich ilości danych. Firma Seagate nieustannie prowadzi badania rozwojowe nad nowatorskimi technologiami w tym segmencie rynku. Amerykańskie przedsiębiorstwo ogłosiło właśnie, że rozpoczęły się dostawy dysków twardych Mozaic 3+ Exos M do firmy Lenovo Technologies. Omawiane HDD mają pojemność do 32 TB i wykorzystują technologię HAMR. Dzięki niej podczas zapisu danych dochodzi do krótkotrwałego podgrzewania fragmentów dysków. Umożliwia to upakowanie większej ilości danych przy zachowaniu tych samych rozmiarów nośników. To zaś skutkuje nawet 25% redukcją kosztów ponoszonych przez centra danych w przeliczeniu na 1 TB oraz 60% redukcją zużycia energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 TB. Firma Seagate ogłosiła także, że rozpoczęła dostawy próbek HDD o pojemności 36 TB. To obecnie jedyne przedsiębiorstwo, które osiągnęło zagęszczenie danych na poziomie 3,6 TB na każdy talerz dysku. Na tym jednak nie koniec, ponieważ Seagate skonstruował już talerze HAMR o pojemności 6 TB, co otwiera drogę do dysków oferujących nawet 60 TB przestrzeni. Bardziej dalekosiężne plany zakładają zaś osiągnięcie poziomu 10 TB na każdy talerz dysku.

Źródło: Seagate, Recon Analytics