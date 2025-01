Seagate FireCuda 540 - premiera szybkich nośników SSD M.2 NVMe przygotowanych z myślą o graczach

Na rynku pojawia się coraz więcej nośników SSD korzystających z dobrodziejstw magistrali PCIe 5.0. Ciągle nie jest jasne, który z dysków sięgnie po palmę pierwszeństwa w kwestii wydajności. SSD FireCuda 540 nie jest jednak obliczony na bicie rekordów. Firma postawiła sobie za cel dostarczenie rozwiązania, które będzie solidną propozycją dla graczy. Niestety także w tym przypadku nie obejdzie się bez dodatkowego chłodzenia.

Na rynku zadebiutowały nośniki SSD Seagate FireCuda 540, działające w oparciu o magistralę PCIe 5.0. Dostępne są warianty o pojemnościach 1 TB i 2 TB. Rozwiązanie zostało przygotowane specjalnie z myślą o graczach.

Najnowsza propozycja Seagate jest skierowana przede wszystkim do graczy i twórców treści internetowych. FireCuda 540 oferuje szybkość sekwencyjnego odczytu i zapisu danych na poziomie do 10000 MB/s. Producent chwali się, że jego najnowszy dysk jest o około 50% szybszy niż rozwiązanie z poprzedniej generacji i aż 17-krotnie szybszy o nośników półprzewodnikowych działających w oparciu o magistralę SATA 6 Gb/s. Całość oparto o pamięć 3D TLC NAND i kontroler E26. FireCuda 540 jest dostępny w wariantach o pojemnościach 1 TB i 2 TB, ale decydując się na pierwszy z nich trzeba liczyć się z nieco niższym transferem danych (9500 MB/s i 8500 MB/s, odpowiednio dla sekwencyjnego odczytu i zapisu). Najnowsza propozycja firmy Seagate oferuje MTBF na poziomie 1,8 mln godzin i do 2000 TB TBW.

Dysk oferuje pełne wsparcie dla technologii DirectStorage, co z pewnością ucieszy wielu graczy. Produkt objęty jest pięcioletnią gwarancją producenta. Niestety, jak to bywa w przypadku dysków działających w oparciu o magistralę PCIe 5.0, do wykorzystania jego pełnego potencjału konieczne będzie zastosowanie odpowiedniego radiatora. Na chwilę obecną na rynku polskim dostępne są jedynie warianty pozbawione chłodzenia. Za nośnik o pojemności 1 TB trzeba zapłacić około 900-950 zł. Model 2 TB to wydatek rzędu 1530-1580 zł. Dysk ma być dostępny także w wariancie z radiatorem, ale producent nie podał na razie jego ceny.

