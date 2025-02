Samsung prezentuje Galaxy SmartTag2 - nowy inteligentny sposób śledzenia cennych przedmiotów

Samsung zaprezentował właśnie lokalizator Galaxy SmartTag2, który będzie dostępny w sprzedaży od 11 października. To kolejna generacja urządzenia, które dzięki udoskonalonym możliwościom ma pozwalać na lokalizowanie cennych przedmiotów, urządzeń, a nawet zwierząt jeszcze skuteczniej. Ceny póki co nie zdradzono, ale dotąd mówiło się o kwocie ok. 56 dolarów za jedną sztukę. W sprzedaży dostępne będą też dwupaki, tak jak miało to miejsce w przypadku poprzedniej generacji.

Zupełnie nowy tryb zagubienia w Galaxy SmartTag2 pozwoli użytkownikom na wprowadzenie swoich danych kontaktowych za pośrednictwem wiadomości. Następnie każdy, kto znajdzie przedmiot z dołączonym Galaxy SmartTag2, będzie mógł użyć swojego smartfonu, aby zeskanować tag i zobaczyć wiadomość oraz dane kontaktowe właściciela. Galaxy SmartTag2 może okazać się niezwykle przydatny, gdy przymocujemy go do obroży zwierzęcia. Dzięki temu każdy kto znajdzie zagubionego pupila, z łatwością pozna numer telefonu właściciela. Tryb zagubienia działa z każdym urządzeniem mobilnym, które posiada czytnik NFC i przeglądarką internetową. Galaxy SmartTag2 obsługuje również nowy tryb spacerów ze zwierzętami, ułatwiając użytkownikom rejestrowanie spacerów z ich futrzanymi przyjaciółmi.

Galaxy SmartTag2 to także ulepszona funkcja widoku kompasu, zwiększająca komfort użytkowania dzięki strzałkom wskazującym kierunek i odległość lokalizatora Galaxy SmartTag2 względem użytkownika. Tryb ten jest dostępny na każdym smartfonie Galaxy obsługującym UWB, (np. Galaxy S23 Ultra). Funkcja SmartThings Find w aplikacji SmartThings została również zaktualizowana. Nowo zarejestrowane Galaxy SmartTags instalują teraz skrót do aplikacji na smartfonie użytkownika, dzięki czemu dostęp do usługi lokalizacji jest jeszcze bardziej intuicyjny. Co więcej, aplikacja oferuje teraz pełnoekranowy widok mapy i intuicyjny interfejs, dzięki czemu korzystanie z niej jest jeszcze bardziej prostsze. Dodatkowo, podczas zmiany smartfonu Galaxy, SmartTag2 automatycznie synchronizuje się z nim przy użyciu konta Samsung.

Od teraz w Galaxy SmartTag2 znajdziemy też tryb oszczędzania energii, dzięki któremu wytrzymuje on teraz do 700 dni, czyli ponad dwa razy dłużej w porównaniu z poprzednią generacją Galaxy SmartTag. Wytrzymałość Galaxy SmartTag2 została zwiększona również poprzez wprowadzenie stopień ochrony IP67, dzięki czemu jest on odporny na wodę i kurz. Warto wspomnieć jeszcze o nowej kompaktowej konstrukcji, która została stworzona z myślą o łatwiejszym użytkowaniu. Duża metalowa pętla zwiększa trwałość produktu, wykorzystując metal po wewnętrznej stronie pierścienia dla większej odporności, która może wspierać akcesoria, takie jak klipsy i breloczki. Akcesoria te można również przymocować do toreb i bagażu. Galaxy SmartTag2 zachowuje wiele popularnych funkcji z poprzednich generacji. Korzysta z Bluetooth Low Energy (BLE), jak i UWB, wykorzystując ponadto Augmented Reality (AR) Find, aby wizualnie prowadzić użytkowników do ich przedmiotu za pomocą aparatu w smartfonie Galaxy.

