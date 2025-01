Samsung Galaxy S24 - poznaliśmy datę debiutu smartfonów. Gigant chce jak najszybciej odpowiedzieć na premierę iPhone'ów 15

O smartfonach Samsunga z nadchodzącej serii Galaxy S24 wiemy niemal wszystko. Do sieci wyciekło już wiele informacji na temat ich specyfikacji technicznej, która pod niektórymi względami zapowiada się wyśmienicie, jednak nastroje tonują doniesienia o powrocie Exynosów do europejskich wariantów. Pytanie tylko, jak długo będziemy musieli czekać na debiut tych smartfonów? Na szczęście wiele wskazuje na to, że ich premiera została już dokładnie zaplanowana.

Popularny informator Ice Universe donosi, że światowa premiera wszystkich modeli Galaxy S24 powinna odbyć się już 18 stycznia 2024 roku. Możemy wnioskować, że Samsung nie chce zwlekać z uwagi na bardzo entuzjastyczne przyjęcie nowych iPhone'ów 15.

Wczoraj w sieci pojawiły się informacje, jakoby komponenty do nowych flagowców miały wejść do masowej produkcji już w przyszłym miesiącu. Teraz z kolei popularny informator Ice Universe donosi, że światowa premiera wszystkich modeli Samsung Galaxy S24 powinna odbyć się już 18 stycznia 2024 roku. Trzeba przyznać, że to całkiem niedaleki termin. Warto przypomnieć, że w poprzednich latach flagowe modele giganta z Korei Południowej debiutowały w lutym lub marcu.

Możemy wnioskować, że Samsung nie chce zwlekać z uwagi na bardzo entuzjastyczne przyjęcie nowych iPhone'ów 15. Wydanie modeli Galaxy S24 już w styczniu może sprawić, że ostatecznie trafią one do większej liczby użytkowników. Pozostaje mieć zatem nadzieję, że plany giganta okażą się słuszne, a same urządzenia będą wystarczająco przekonujące. Mówi się, że możemy doczekać się m.in. lepszych ekranów (tym razem o zmiennej częstotliwości odświeżania w każdym wariancie), większych baterii, pojemniejszego RAM-u i zmienionego designu. Więcej na temat nadchodzących smartfonów Galaxy S24 powinniśmy dowiedzieć się w nadchodzących tygodniach lub miesiącach.

Źródło: WCCFTech, Ice Universe