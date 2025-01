Samsung Galaxy S24 Ultra nie zaoferuje 10-krotnego przybliżenia optycznego. Mimo wszystko nie musi to być zła wiadomość

Flagowe smartfony Samsunga z dopiskiem Ultra już od kilku lat oferują nam niesamowite możliwości fotograficzne z 10-krotnym zoomem optycznym na czele. Wszystko wskazuje jednak na to, że z funkcji tej nie skorzystają nabywcy przyszłorocznego modelu Galaxy S24 Ultra. Jak donosi popularny informator @UniverseIce, producent zastosuje nieco zmieniony zestaw aparatów, który nie będzie w stanie zapewnić tak dużego przybliżenia.

W kwestii bezstratnego zoomu Samsung Galaxy S24 Ultra ma otrzymać aparat 10 MP z teleobiektywem oferującym 3-krotne powiększenie optyczne oraz dodatkowy sensor 50 MP 1/2.52" 0.7μm z 5-krotnym zoomem optycznym. Jak więc widać, można zapomnieć o możliwościach oferowanych np. przez Galaxy S23 Ultra, co należy postrzegać jako spore rozczarowanie. Z drugiej jednak strony można domyślić się, że nowa jednostka 50 MP zapewni znacznie lepszą jakość zdjęć przy nieco mniejszym zoomie, co może docenić znacznie większa liczba zwykłych użytkowników.

Allow me to provide a justification for Samsung. The current S24 Ultra has indeed seen a substantial increase in production costs. Equipping it with 16GB of RAM and adopting Snapdragon processors universally, has created a serious situation where considering a price increase. https://t.co/Udel2sdI0E