Samsung 990 EVO może być w przygotowaniu. Dysk pojawił się w instrukcji oprogramowania Magician

Nośniki SSD M.2 NVMe Samsunga, choć zazwyczaj nie biją się o pierwsze miejsce w rankingu szybkości, to są bardzo solidną propozycją. Topowym dyskiem tego typu pozostaje działający w oparciu o magistralę PCIe 4.0 Samsung 990 PRO. Wśród niżej pozycjonowanych rozwiązań znajduje się między innymi seria EVO. Mowa tu jednak o modelach, które swoją premierę miały już ponad cztery lata temu. To się może jednak wkrótce zmienić za sprawą Samsunga 990 EVO.

Z wpisu w instrukcji programu Samsung Magician wynika, że koreańska firma przygotowuje się do premiery nośnika SSD 990 EVO. Byłby to pierwszy sprzęt typu M.2 NVMe z tej serii od ponad czterech lat.

Koreańska firma co prawda nie ogłosiła jeszcze oficjalnie, że taki dysk przygotowuje, jednakże w instrukcji programu Samsung Magician 8 można znaleźć wpis, który wprost to sugeruje. Na stronie czwartej wspomnianego dokumentu znajduje się lista wspieranych nośników. Na pierwszej pozycji znajduje się dysk opatrzony nazwą Samsung SSD 990 EVO (M.2). Najprawdopodobniej nie jest to błąd i firma faktycznie przygotowuje się do wypuszczenia pierwszego od ponad czterech lat sprzętu M.2 NVMe pod nazwą EVO. Dysk pojawia się także na stronie piątej, która wylicza obsługiwane funkcje.

Pogłoski o Samsungu 990 EVO pojawiały się już wcześniej. Nośnik można było zauważyć rok temu w bazie danych PCI-SIG, ale wtedy mogło chodzić wyłącznie o jakąś testową rewizję sprzętu. Umieszczenie dysku w oficjalnej instrukcji aplikacji Magician, to już bardziej bezpośrednia sugestia, że taki sprzęt rzeczywiście powstaje. Warto odnotować, że wprowadzenie na rynek rozwiązania z serii 990, które będzie niżej pozycjonowane niż wersja PRO, nie jest proste. Samsung może zdecydować się na przykład na zastosowanie starszej, 128-warstwowej pamięci flash, ale to oznaczałoby zapewne zbytnie zbliżenie się do segmentu zajmowanego przez model 980. Bardziej prawdopodobne wydaje się zatem wykorzystanie najnowszej, 176-warstwowej pamięci V-NAND TLC i jednoczesne obniżenie potencjału cache nowego nośnika.

