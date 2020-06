Samsung Odyssey G7: specyfikacja zakrzywionych monitorów QLED

Firma Samsung zapowiedziała światową premierę dwóch kolejnych monitorów z serii Odyssey. O topowym, 49-calowym Samsung Odyssey G9, zaprezentowanym na targach CES (ang. Consumer Electronics Show) w Las Vegas, pisaliśmy na łamach serwisu PurePC na początku stycznia bieżącego roku. Teraz możemy bliżej przyjrzeć się tańszym urządzeniom z serii Odyssey: 27-calowemu i 32-calowemu Samsungowi Odyssey G7. Są to – podobnie jak najwyższy model – zakrzywione monitory, których promień krzywizny wynosi 1000R. Mogą one pochwalić się matrycą QLED, niskim czasem reakcji (1ms) oraz bardzo wysoką częstotliwością odświeżania obrazu, którą docenia fani dynamicznych gier, bo wynoszącą 240 Hz. Co jeszcze wiemy o Samsung Odyssey G7?

Firma Samsung przedstawiła specyfikację gamingowych monitorów Samsung Odyssey G7 z zakrzywionym ekranem QLED i częstotliwością odświeżania obrazu 240 Hz. Premiera nastąpi jeszcze w czerwcu.

Oba zaprezentowane modele Samsung Odyssey G7 mają wyświetlacz o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli oraz obsługują technikę synchronizacji adaptacyjnej Nvidia G-Sync Compatible i AMD FreeSync Premium Pro. Co prawda monitory Odyssey G7 nie robią takie wrażenia jak topowy Odyssey G9, to również cechują się nieco futurystycznym stylem, pasującym do gamingowych konstrukcji. Tył obudowy nie jest jednak biały – postawiono w nich bowiem na matową czerń, gdzie również zastosowano system podświetlania RGB, który można dostosować wedle upodobań (nie tylko kolory, ale również efekt, czy ma być np. statyczny czy pulsujący).

Samsung Odyssey G7 zarówno w wersji 27-, jak i 32-calowej trafią do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Mają one kosztować odpowiednio 550 i 630 funtów brytyjskich (w Amazonie większy model wyceniono na 800 dolarów). Cena w Polsce nie jest jeszcze znana, ale można spodziewać się kwoty poniżej i powyżej 3000 zł w zależności od przekątnej ekranu. Z udostępnioną przez producenta specyfikacją możecie zapoznać się poniżej.

Specyfikacja monitorów Samsung Odyssey G7:



Typ matrycy: zakrzywiony QLED

Przekątna matrycy: 27 cali / 32 cale

Format ekranu: 16:9

Krzywizna ekranu: 1000R

Rozdzielczość: 2560 x 1440 pikseli

Częstotliwość odświeżania obrazu: 240 Hz

Czas reakcji matrycy: 1 ms (GtG)

Jasność podświetlenia: 350 cd/m² (typowa), 600 cd/m² (maksymalna)

Kontrast statyczny: 2500:1

HDR: HDR 600

Technika synchronizacja adaptacyjnej: G-Sync Compatible, FreeSync Premium Pro

Kąty widzenia: 178° w poziomie i w pionie

Złącza: słuchawkowe 3,5 mm, 2x Display Port 1.4, 1 x HDMI 2.0, 3x USB 3.0

Dodatkowe funkcje: VESA 100 x 100 mm, Flicker-Free, Eye Saver Mode, Black Equalizer, Virtual Aim Point, Low Input Lag Mode, Game Mode (Custom/FPS/RTS/RPG/AOS/Cinema/DCR)

Źródło: Samsung