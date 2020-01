Samsung Odyssey G9: 49-calowy monitor QLED, 240 Hz i 1000R

Technologia potrafi wpędzić w kompleksy. W momencie, gdy na dniach udało mi się zakupić całkiem niezły, 43-calowy telewizor do sypialni, Samsung zaprezentował 49-calowy monitor. I to nie byle jaki. Jest biały (choć jest też wersja czarna), futurystyczny, ogromny i po prostu piękny (choć zdaję sobie sprawę, że nie każdemu będzie się podobał). Przejdźmy jednak raczej do konkretów. Odyssey G9 to zakrzywiony, gamingowy monitor chwalący się rozdzielczością 5120x1440 i certyfikatem HDR1000. W przeciwieństwie do ubiegłorocznego modelu (również 49-calowego CRG9), oferuje on dwukrotnie wyższe odświeżanie na poziomie 240 Hz oraz krótki czas reakcji równy 1 ms. Jak niemal wszystko inne w tym modelu, szalona jest też krzywizna, bo wynosi aż 1000R. Immersja pełną gębą.

Odyssey G9 to zakrzywiony, gamingowy monitor chwalący się między innymi rozdzielczością 5120x1440 i certyfikatem HDR1000. To jednak dopiero początek szalonej specyfikacji.

Immersja pełną gębą, a przy tym portfel pełnymi pustkami. Choć Samsung nie podał jeszcze ceny urządzenia, to wnioskując po ubiegłorocznym, siostrzanym niemal modelu, który wyceniono na 1300 dolarów, już teraz wiadomo, że nie będzie tanio. Samsung Odyssey G9, jak na urządzenie tej klasy nie mógł nie otrzymać obsługi zarówno FreeSync 2 jak i G-Sync, więc z pożądaniem mogą zerkać na niego zarówno właściciele kart grafiki od NVIDII jak i od AMD. Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do tej niespotykanej krzywizny.

1000R to krzywizna w przybliżeniu pokrywająca się z polem widzenia ludzkiego oka. Innymi słowy, podczas grania czy innych aktywności przy monitorze praktycznie nie będziemy wcale musieli wykonywać ruchów głową, bo wszystko będzie w zasięgu oczu (czy to tak znowu zdrowo, to już inna para kaloszy, ale na pewno otoczenie się takim panelem to ciekawe doznanie w trakcie gry). Nowoczesnego designu dopełnia jeszcze bajeranckie niebieskie światło, umieszczone na tyle w centrum obudowy. Warto jeszcze wiedzieć, że Samsung zaprezentował również model Odyssey G7, który od G9 różni się rozdzielczością (2560x1440), wielkością (warianty 27- i 32-calowe) oraz certyfikatem (G7 ma "jedynie" HDR600).

Źródło: Samsung