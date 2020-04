Test MSI Optix MAG272CQR - Zakrzywiony monitor z HDR i 165 Hz

Monitory gamingowe to dosyć specyficzny rynek urządzeń, gdzie w ostatnim czasie wszystkie wysiłki producentów idą w jak największą częstotliwość odświeżania ekranu, nawet kosztem pozostałych parametrów matrycy. Bardzo często napotykamy na modele o 144 Hz, 165 Hz czy nawet 240 Hz odświeżaniu, które posiadają albo ekran typu TN, albo rozdzielczość Full HD przy 27 calach, albo wszystkie wspomniane cechy wrzucane są do jednego worka, a kluczowa pozostaje szybkość matrycy. To oczywiście również jest ważny element, zwłaszcza gdy kupujemy monitor do szybkich, dynamicznych gier multiplayer. Sporo osób jednak szuka czegoś o dobrej jakości, z odpowiednim pokryciem przestrzeni barw i odpowiednio wysoką rozdzielczością. Jedną z najciekawszych propozycji w ostatnim czasie może być prezentowany dzisiaj model MSI Optix MAG272CQR. Wszystkie kluczowe parametry obrazu wydają się być na pierwszy rzut oka naprawdę dobrze połączone ze sobą.

Autor: Damian Marusiak

MSI Optix MAG272CQR to jeden z nowszych monitorów tajwańskiego producenta, które przygotowane zostały z myślą głównie o grach. Ma wysokie odświeżanie przy zastosowaniu portu DisplayPort 1.2 (do 165 Hz), ale jednocześnie oferuje solidną matrycę typu VA oraz odpowiednią rozdzielczość 2560x1440 pikseli. Nie natkniemy się na efekt pikselozy z powodu zbyt małej rozdzielczości. Ekran typu VA to z kolei dobry kontrast, lepsza czerń i potencjalnie całkiem niski input lag. Dodatkowo sprzęt oferuje wsparcie dla HDR, więc w połączeniu z matrycą VA powinien całkiem nieźle poradzić w takich warunkach (gry, filmy).

MSI Optix MAG272CQR to jeden z najnowszych monitorów tajwańskiego producenta. Urządzenie wyposażono w panel VA o przekątnej 27 cali oraz rozdzielczości 2560x1440 pikseli. Nie zabrakło ponadto zakrzywienia oraz dużego odświeżenia na poziomie 165 Hz.

Pod względem technologii jak również jakości, matryca VA znajduje się pomiędzy IPS oraz TN. W tym wypadku ciekłe kryształy ułożone są zarówno prostopadle jak również pod skosem względem powierzchni panelu. Takie ułożenie kryształów powoduje, że kąty widzenia są szersze w porównaniu do Twisted Nematic, ale jednocześnie nieco gorsze w porównaniu do In-Plane Switching. Jednocześnie czas reakcji matrycy jest niższy w porównaniu do IPS, jednak trochę wyższy w porównaniu do TN. Jest to więc rozwiązanie, które stara się odnaleźć złoty środek i próbuje wykorzystać możliwości najważniejsze atuty wspomnianych przed momentem technologii IPS oraz TN.

Specyfikacja monitora MSI Optix MAG272CQR:



Typ matrycy: VA (Vertical Alignment)

Przekątna ekranu: 27 cali

Rozdzielczość natywna: 2560x1440 pikseli

Zakrzywienie: Tak, 1500R

Technologia odświeżania: AMD FreeSync (przedział 48-165 Hz)

Głębia kolorów: 10-bit (8-bit+FRC) / 1,07 mld odcieni barw

Czas reakcji matrycy: 1 ms MPRT

Kontrast statyczny: 3000:1

Maksymalna luminancja: 300 kandeli

Tryb HDR: Tak (VESA DisplayHDR 400)

Typ matrycy: matowy ekran

Odwzorowanie przestrzeni barw sRGB: 100 procent

Dostępne złącza cyfrowe: 1x DisplayPort 1.2 / 2x HDMI 2.0b / 1x USB typu C (zamiennik dla DP 1.2)

Pozostałe złącza: 4x USB 3.0 / 1x USB typ B / 1x audio jack 3,5 mm

Waga (z podstawą): 5,9 kg

Funkcja Pivot: Nie

Gwarancja: 36 miesięcy Door-to-door

W testach monitorów na łamach PurePC.pl skupimy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz obecność backlight bleedingu. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy) oraz poboru mocy.