Samsung Galaxy Z Fold5 - do sieci wyciekły kolejne rendery wraz z poprawioną specyfikacją urządzenia

O nadchodzącym składanym smartfonie od Samsunga - tytułowym Galaxy Z Fold5 - wiemy już całkiem sporo. Międzyczasie na światło dzienne wychodzi coraz więcej faktów, zarówno tych, które dotyczą stricte wyglądu urządzenia, jak i tych odnoszących się do specyfikacji. Tym razem znany leakster SnoopyTech podzielił się renderami, które ukazują urządzenie z każdej strony oraz sprostował kilka błędnych informacji, jakie wcześniej uważano za sprawdzone parametry sprzętu.

Oficjalna prezentacja składanego smartfona Samsunga Galaxy Z Folda5 jest przewidywana na 26 lipca, kiedy to prawdopodobnie odbędzie się wydarzenie Galaxy Unpacked. Natomiast już teraz znamy wygląd urządzenia oraz jego parametry techniczne.

Grafiki udostępnione na Twitterze przez wspomniane konto @_snoopytech_ pokazują, że będziemy mieli do czynienia z trzema wersjami kolorystycznymi: kremową, czarną oraz jasnoniebieską. Natomiast widoczne różnice w samym wyglądzie odnoszą się praktycznie tylko do zmiany umiejscowienia lampy błyskowej, która "uciekła" z wyspy aparatów na osobne miejsce obok. Znajdzie się na niej teraz nowy 12 MP "teleobiektyw", z kolei reszta oczek pozostanie bez zmian, a więc oprócz niego ujrzymy 50 MP jednostkę główną oraz obiektyw szerokokątny (12 MP). Pod ekranem ulokowano 4 MP kamerę, a na zewnętrznym wyświetlaczu będzie to 10 MP soczewka. Większość zmian - również tych w specyfikacji - jest bardzo znikoma. Wiadomo jednak, że smartfon wystąpi tylko w dwóch wersjach pamięciowych: 256 oraz 512 GB. Zabraknie wspomnianej we wcześniejszych przeciekach pamięci na dane o wielkości 1 TB. Smartfon może się pochwalić swoimi oboma wyświetlaczami, które nadal można zaliczyć do flagowych - ich specyfikacja dostępna jest w tabeli poniżej.

Specyfikacja techniczna smartfona

Samsung Galaxy Z Fold5 Ekran wewnętrzny 7,6" Dynamic AMOLED 2176 x 1812 px, 1 - 120 Hz Ekran zewnętrzny 6,2" Dynamic AMOLED 2316 x 904 px, 48 - 120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm, 6,3 W)

1 x 3,2 GHz Cortex-X3 + 2 x 2,8 GHz Cortex-A715

2 x 2,8 GHz Cortex A-710 + 3 x 2,0 GHz Cortex-A510 Układ graficzny Adreno 740 (680 MHz) Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X (4200 MHz) Pamięć wbudowana 256, 512 GB (UFS 4.0) Aparaty tylne 50 MP + 12 MP + 12 MP Aparat przedni 10 MP + 4 MP (UDC) Łączność 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC

GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC Złącza, porty i sloty USB 3.2 typu C Akumulator 4400 mAh, 25 W Stopień ochrony IP IPX8 Wersje kolorystyczne Cream, Icy Blue, Phantom Black Wymiary Wysokość 154,9 mm

Grubość 13,4 mm

Szerokość po złożoniu 67,1 mm Waga 253 g System Android 13 z nakładką OneUI

Jeśli chodzi o stopień ochrony IP, to tym razem spotkamy się tu z IPX8, zamiast z przewidywanym IP58. Tegoroczny "Fold" będzie również trochę lżejszy (253 vs 263 g) oraz nieco smuklejszy (13,4 vs 14,2 - 15,8 mm). Dalsza część specyfikacji pozostanie niezmieniona. Na pokładzie spotkamy więc topowy procesor od Qualcomma - Snapdragon 8 Gen 2 - oraz układ graficzny Adreno 740. Całość dopełni 12 GB pamięci RAM LPDDR5X. Oczywiście dostępne będą najnowsze standardy łączności bezprzewodowej, jak również systemy nawigacji satelitarnej. Akumulator także nie doczeka się żadnych zmian, ponownie bowiem spotkamy ogniwo o pojemności 4400 mAh, które nie obsługuje szybkiego ładowania (tylko 25 W). Jak wspomniano na początku, wydarzenie Galaxy Unpacked odbędzie się za miesiąc i wtedy powinien zostać pokazany oficjalnie nowy "składak" Samsunga.

Źródło: Twitter @_snoopytech_