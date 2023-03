Samsung Galaxy Z Fold5 - wiemy, jak może wyglądać nowy składany smartfon z najwyższej półki

Jakiś czas temu pisaliśmy o nowym patencie firmy Samsung, który ma zostać zastosowany w nadchodzących składanych smartfonach. Mowa rzecz jasna o nowej budowie zawiasu i ekranu urządzenia. Dziś mamy szansę zobaczyć, jak ta planowana zmiana może wyglądać w rzeczywistości. Albowiem Technizo Concept wydał film w serwisie YouTube, który przedstawia koncept nowego Galaxy Z Fold5 w oparciu na dotychczasowych doniesieniach płynących z internetu.

Technizo Concept wykorzystał w swoich renderach informację o tym, że Samsung ma użyć ulepszonego projektu dla wyświetlacza i zawiasów, aby smartfon składał się idealnie na płasko niczym prawdziwa książka. Możemy również zauważyć, że stylistyka modelu Galaxy Z Fold5 nawiązuje bezpośrednio do serii Galaxy S23. Zatem nie ujrzymy tutaj wyspy dla aparatów, natomiast każda z soczewek jest opatulona pierścieniem w kolorze telefonu. Warto zwrócić uwagę również na to, że krawędzie koncepcyjnych smartfonów są dużo bardziej ścięte niż ma to miejsce w już wydanych seriach Samunga: Galaxy Z Fold4 i Galaxy S23.

Prawdopodobnie jest to już ingerencja Technizo Concept, które tym zabiegiem przybliżyło stylistycznie rendery w stronę iPhone'ów od firmy Apple. Nowy Samsung według informacji płynących z sieci ma być też urządzeniem cieńszym od znanego już modelu Galaxy Z Fold4, co doskonale można zaobserwować na poniższym filmie w serwisie YouTube. Prawdopodobnie będzie to między innymi efekt zastosowania ekranów i zawiasów nowego typu. Niestety jednak na przedstawionych renderach nie uświadczymy kieszeni na rysik S Pen. Jeżeli informacja o braku gniazda dla rysika okaże się prorocza, to dla wielu użytkowników może okazać się to rozczarowujące. Gdyż topowy Samsung Galaxy S23 Ultra takowe gniazdo posiada.

Źródło: Technizo Concept, WCCFTech