Samsung Galaxy Z Flip FE - nadchodzi pierwszy niedrogi składak od Samsunga. Na pokład ma trafić chip z modeli Galaxy S24

Wszystkie dotychczas wydane składane smartfony Samsunga wyróżniały się topowymi specyfikacjami i jednocześnie bardzo wysokimi cenami. W ofercie wyraźnie zabrakło średniobudżetowych wariantów, a szkoda - takie marki, jak nubia czy Motorola pokazały, że da się zrobić ciekawego "składaka" dla oszczędnych osób. Na szczęście wygląda na to, że gigant z Korei Południowej ma już w planach nieco tańsze modele. Jednym z nich ma być Galaxy Z Flip z dopiskiem Fan Edition.

Samsung Galaxy Z Flip FE ma otrzymać układ Exynos 2400, który trafił na pokład modeli Galaxy S24 i S24+. Dzięki temu można liczyć na nadal wysoką wydajność i - mamy nadzieję - rozsądną cenę urządzenia.

Samsung Galaxy Z Flip FE tylko pod niektórymi względami powinien oferować to samo, co "pełnoprawny" Flip6 lub Flip7. Oczywiste jest, że w niektórych miejscach producent będzie szukał oszczędności, dlatego od razu na myśl przychodzi słabszy procesor. Według najnowszych doniesień producent powinien wykorzystać więc autorski chip Exynos 2400, który znalazł się na pokładzie oferowanych w naszej części świata smartfonów Galaxy S24, S24+ i S24 FE (ten ostatni model ma akurat nieco niżej taktowanego Exynosa 2400e).

Taki chip może z miejsca rozczarować niektórych, jednak w gruncie rzeczy może być to całkiem dobry wybór. Oczywiście nie wiemy jeszcze, ile będzie kosztował Samsung Galaxy Z Flip FE, jednak Exynos 2400 wcale nie jest nieudanym procesorem - dobrze widać to w naszych testach Galaxy S24 i Galaxy S24 FE. Nadal zapewnia wydajność na poziomie Snapdragona 8 Gen 2, a co najważniejsze, w obudowie składanego smartfona może zapewnić lepszą kulturę pracy niż Snapdragon 8 Gen 3. W końcu Samsung Galaxy Z Flip6 z tym właśnie SoC potrafił osiągać wręcz kosmiczne temperatury... Na ten moment nie wiemy, kiedy Galaxy Z Flip FE zadebiutuje na rynku - pewni możemy być w zasadzie tylko tego, że ukaże się w 2025 roku.

