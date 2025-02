Test smartfona Samsung Galaxy Z Flip6 - ewolucja we właściwym kierunku. W końcu dobry aparat i przyzwoity czas pracy na baterii

Konwencjonalnym smartfonom bardzo niewiele brakuje dziś do doskonałości. Już od kilku lat większość wysokopółkowych modeli oferuje w zasadzie wszystko, co mogą sobie tylko zażyczyć wymagający konsumenci, zaczynając od wysokiej wydajności, a kończąc aż na świetnej jakości zdjęć i nagrań wideo. Inaczej wygląda za to sytuacja w przypadku składanych urządzeń. Rzecz jasna zapewniają one znacznie większą przestrzeń roboczą, a dzięki zginanej konstrukcji mamy niejako dwa urządzenia w jednym, ale pod każdym innym względem widać jeszcze sporo rzeczy do poprawy. Jednak nawet tu widać znaczące postępy. Idealnym tego dowodem jest najnowszy "składak" Galaxy Z Flip6 od Samsunga.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Zeszłoroczny Galaxy Z Flip5 był sporym krokiem naprzód względem poprzedników. Duża w tym zasługa nowego zewnętrznego ekranu, który umożliwił podstawową obsługę smartfona bez konieczności jego otwierania (oczywiście po odpowiedniej konfiguracji). Muszę przyznać, że testy tego urządzenia sprawiły mi dużo radości, choć oczywiście szkoda, że producent poskąpił na aparatach fotograficznych czy pamięci RAM - gdyby w tych aspektach omawiany "składak" nie odstawał tak od podobnie wycenionych telefonów, mielibyśmy urządzenie niemal perfekcyjne w każdym calu. No, ale co się odwlecze, to nie uciecze! Jesteśmy już premierze Galaxy Z Flipa6, który choć nie różni się diametralnie od poprzednika, to jednak zapewnia znacznie bardziej atrakcyjną specyfikację, a także kilka dodatkowych bonusów. Czy taki właśnie powinien być Flip5 od samego początku?

Specyfikacja techniczna mówi nam, że Samsung Galaxy Z Flip6 zapewni m.in. wyższą wydajność, lepsze zdjęcia i dłuższy czas pracy w porównaniu do poprzednika. Nie zapominajmy jednak, że poza tym producent dodał liczne funkcje Galaxy AI i obiecuje aż 7-letnie wsparcie systemu. Nowy "składak" zapowiada się więc znakomicie!

Nie da się ukryć, że Samsung Galaxy Z Flip6 stylistycznie mocno przypomina poprzednika, jednak warto zatrzymać się na chwilę przy specyfikacji technicznej - tutaj istotnych zmian jest całkiem sporo. Zacznijmy od procesora. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 w wersji for Galaxy to aktualnie jeden z najmocniejszych chipów na rynku - wiemy to, bo trafił już na pokład recenzowanego przez nas modelu Galaxy S24 Ultra. O moc obliczeniową możemy być zatem spokojni. Producent zapewnił także już 12 GB RAM-u - taka pamięć podręczna jest dziś standardem i cieszy fakt, że porzucono wariant z 8 GB. Kolejne istotne ulepszenie to oczywiście aparat fotograficzny - zamiast 12-megapikselowej, przestarzałej już jednostki głównej mamy porządny aparat 50 MP znany także z innych flagowców Samsunga. Co poza tym? W oczy rzuca się jeszcze bateria 4000 mAh, jak również ogólnie usprawniona konstrukcja smartfona. Nie dość, że obudowa odznacza się teraz certyfikatem IP48, to jeszcze producent chwali się poprawionym i bardziej wytrzymałym zawiasem, dzięki któremu całość jest ciut cieńsza po złożeniu.

Samsung Galaxy Z Flip6 Samsung Galaxy Z Flip5 Motorola razr 50 ultra Platforma mobilna Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8s Gen 3 Procesor graficzny Adreno 750 Adreno 740 Adreno 735 System operacyjny Android 14 z OneUI Android 13 z OneUI Android 14 z Hello UI Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 / 512 GB UFS 4.0 256 / 512 GB UFS 4.0 512 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD nie nie nie Obsługa Dual SIM nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC Łączność przewodowa USB-C 3.2 USB-C 3.2 USB-C 2.0 Rozmiar wew. ekranu 6,7" AMOLED 120 Hz 6,7" AMOLED 120 Hz 6,9" pOLED 165 Hz Rozdzielczość wew. ekranu 2640 x 1080 px 2640 x 1080 px 2640 x 1080 px Rozmiar zew. ekranu 3,4" AMOLED 60 Hz 3,4" AMOLED 60 Hz 4" pOLED 165 Hz Rozdzielczość zew. ekranu 748 x 720 px 748 x 720 px 1272 x 1080 px Kamera przednia 10 MP 10 MP 32 MP Kamera tylna 50 + 12 MP 12 + 12 MP 50 + 50 MP Klasa odporności IP48 IPX8 IPX8 Akumulator 4000 mAh 3700 mAh 4000 mAh Ładowanie 25 W + Qi 15 W 25 W + Qi 15 W 45 W + Qi 15 W Wymiary obudowy otw. 165,1 x 71,9 x 6,9 mm 165,1 x 71,9 x 6,9 mm 171,4 x 74 x 7,1 mm Wymiary obudowy zamk. 85,1 x 71,9 x 14,9 mm 85,1 x 71,9 x 15,1 mm 88,1 x 74 x 15,3 mm Waga urządzenia 187 g 187 g 189 g Cena 12+256 GB - 5199 zł

12+512 GB - 5749 zł 8+256 GB - od ok. 3200 zł 12+512 GB - 4999 zł

To jeszcze nie koniec dobrych wieści. Samsung Galaxy Z Flip6, podobnie jak inne tegoroczne flagowce od tego producenta, będzie otrzymał aktualizacje systemu Android aż przez 7 lat od momentu wydania. Ponadto urządzenie jest znacznie tańsze od poprzednika. Oczywiście kwota w wysokości 5200 zł nadal nie jest niska, ale Galaxy Z Flip5 z tak samo pojemną pamięcią wewnętrzną kosztował cztery stówki więcej w momencie premiery. Sprawdźmy zatem, czy Samsungowi w końcu udało się stworzyć "składaka" idealnego. Testujemy srebrny wariant kolorystyczny, natomiast w sprzedaży dostępny jest jeszcze kolor niebieski, żółty i miętowy (a na stronie producenta również antracytowy, biały i brzoskwiniowy).