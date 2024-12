Samsung Galaxy S24 Ultra na pierwszych zdjęciach. Zobacz, jak prezentuje się nadchodzący flagowiec

Już za kilka tygodni będziemy mieli okazję zapoznać się z flagowymi smartfonami Samsunga z serii Galaxy S24. Urządzenia zapowiadają się na ten moment bardzo interesująco, aczkolwiek można zrozumieć obawy niektórych o kulturę pracy chipów Exynos 2400 i Snapdragon 8 Gen 3. Minie jeszcze pewnie trochę czasu nim przekonamy się, jak nowe "Galaktyki" spiszą się w praktyce, ale za to już dziś możemy zapoznać się z ostatecznym designem topowego modelu S24 Ultra.

W sieci pojawiły się właśnie fotografie przedstawiającego smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra. Mowa tu nie o renderach czy zdjęciach atrap - udało się przyłapać prawdziwe urządzenie w akcji. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, flagowiec wyróżnia się w pełni płaskim ekranem. Poza tym w oczy rzuca się delikatnie zaokrąglona ramka wykonana z tytanu. Sam smartfon wygląda bardzo podobnie do tegorocznego Galaxy S23 Ultra, aczkolwiek uwagę zwraca tutaj zupełnie nowy kolor obudowy o nazwie Titanium Gold.

Niepokoją tylko nieco doniesienia na temat aparatu fotograficznego, a konkretniej teleobiektywu, który ma zaoferować optycznego zooma 5x. @UniverseIce przyznaje, że zdjęcia z takim przybliżeniem wychodzą bardzo ładne, jednak po użyciu przybliżenia 10x fotografie prezentują się podobno bardzo źle. Wedle doniesień informatora, problem ten jest trudny do rozwiązania i nie wiadomo, czy wynika on z niedopracowanego oprogramowania, czy braków sprzętowych. Wszystko wskazuje na to, że pod względem zoomu możliwości Galaxy S24 nie będą tak imponujące, jak w przypadku Galaxy S23. O nocnym fotografowaniu Księżyca będzie można więc chyba zapomnieć...

It has been confirmed that this is the real Galaxy S24 Ultra. Photos from @DavidMa05368498 pic.twitter.com/PkaFZtkmOc