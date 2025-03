Samsung Galaxy Fit3 - nowa opaska sportowa z promocją na start. Na pokładzie funkcje SOS i kilka wersji kolorystycznych do wyboru

Firma Samsung powraca na rynek urządzeń z segmentu wearables (tym razem jeszcze bez AI) z kolejnym produktem. Jest nim następna edycja opaski sportowej z serii Galaxy Fit. Trzecia odsłona wyróżnia się dużo większym ekranem, który nieco "zahacza" już o sferę smartwatchy. Na dodatek możemy liczyć na sporo opcji personalizacji, czujnik upadku, a także niemal dwutygodniowy czas pracy. Samsung przygotował ciekawą promocję, w której uzyskamy częściowy zwrot pieniędzy przy zakupie.

Konstrukcja omawianej opaski sportowej została wykonana z aluminium, natomiast dostępne w trzech kolorach paski to już tworzywo sztuczne. Na uwagę zasługuje 1,6-calowy wyświetlacz AMOLED, który wyróżnia się rozdzielczością 402 x 256 pikseli. Możemy liczyć na spory wybór tarcz (100 dostępnych wariantów), a także możliwość ustawienia własnej grafiki jako tło. Same paski mają być łatwe w wymianie ("jednym kliknięciem"). Oczywiście nie zabraknie możliwości pomiaru snu, tętna, czy też śledzenia cyklu menstruacyjnego. Urządzenie dodatkowo jest odporne na działanie wody i pył. Bez problemu dokonamy także odpowiednich pomiarów podczas ćwiczeń fizycznych.

Samsung Galaxy Fit3 Ekran 1,6" AMOLED 402 x 256 px Pamięć RAM 16 MB Pamięć wbudowana 256 MB System RTOS Łączność Bluetooth Wodoszczelność 5 ATM / IP68 Materiał wykonania Aluminium (obudowa) Kompatybilność Od systemu Android 10 Akumulator 208 mAh / do 13 dni pracy Wymiary i waga 42,9 x 28,8 x 9,9 mm, 18,5 g Czujniki Akcelerometr, żyroskop, optyczny czujnik tętna, barometr, czujnik światła Dostępne wersje Szara, Srebrna, Różowe złoto Dostępność 23 lutego 2024 roku Promocja Przy zakupie (do 10 marca 2024 roku) można uzyskać zwrot pieniędzy w wysokości 80 zł Cena Nieoficjalnie ~280 zł

Całkiem przydatną funkcjonalnością może się z kolei okazać wspomniane wykrywanie upadku. W takiej sytuacji otrzymamy "możliwość natychmiastowego wezwania służb ratunkowych". Natomiast jeśli będziemy potrzebować pomocy, wystarczy, że pięciokrotnie naciśniemy przycisk boczny - wtedy zostanie wykorzystana funkcja SOS. Posiadając smartfon z serii Samsung Galaxy, możemy liczyć również na synchronizację ustawień. Dla przykładu: kiedy włączymy tryb cichy w smartfonie, opaska także to zrobi. Nowość będzie dostępna w polskich sklepach już 23 lutego 2024 roku, a przewidywana cena to około 280 zł. Jednak decydując się na zakup sprzętu do 10 marca 2024, otrzymamy zwrot środków o wartości 80 zł.

Źródło: Samsung