Samsung Exynos Auto V920 - układ oparty na architekturze RDNA 2 będzie napędzał samochody Hyundai następnej generacji

Najnowsze samochody osobowe dysponują technologią, która jeszcze nie tak dawno istniała jedynie w sferze wyobrażeń. Dziś pojazdy, które mają spore wyświetlacze, są coraz częściej spotykane na rynku - zaliczyć do nich można choćby Tesle. Oczywiście funkcjonalność, która jest obecna w tych autach, wymaga mocnych podzespołów. Samsung zaprezentował więc nowy chip, który ma zapewnić odpowiednią wydajność w kolejnej generacji pojazdów marki Hyundai.

Samsung opracował układ Exynos Auto V920, który wprowadza szereg zmian w wydajności oraz funkcjonalności. Jego docelowym przeznaczeniem są pojazdy nowej generacji, które zostaną wyprodukowane przez firmę Hyundai.

Co prawda firma Samsung zaprezentowała nowe chipy już na początku obecnego miesiąca, jednak dopiero teraz poznaliśmy ich konkretną specyfikację oraz możliwości. Wspomnieć można, że omawiana współpraca obu firm jest pierwszą taką w historii. Samsung Exynos Auto V920 jest następcą układu Samsung Exynos Auto V9. Stworzony został do zasilania tzw. pokładowych systemów informacyjno - rozrywkowych (IVI), jednak jego zakres działania wychodzi także poza ten aspekt. Sam chip zbudowany jest z 10-rdzeniowego procesora głównego (Arm Cortex-A78AE, 5 nm, lepsza wydajność o 70%), układu graficznego Xclipse (dwukrotnie szybszy od poprzednika), który oparto o architekturę RDNA 2 oraz dwurdzeniowego procesora NPU (obsługa AI, komend głosowych oraz monitorowania zagrożeń). Według Samsunga taka konfiguracja jest w stanie "wyświetlać w czasie rzeczywistym najważniejsze informacje dotyczące jazdy, a także płynnie odtwarzać treści multimedialne oraz gry na wielu wyświetlaczach".

Mówiąc dokładniej, chip Samsunga potrafi obsłużyć jednocześnie do sześciu ekranów o wysokiej rozdzielczości (3 x 5K lub 3 x DFHD - 3840 x 1440 px) oraz maksymalnie 12 kamer. Daje to dość szerokie pole do manewru. Dodatkowo układ zintegrowany jest z pamięcią RAM LPDDR5 (102 GB/s), pamięcią flash UFS 3.1, dwoma 10-gigabitowymi portami Ethernet (USXGMII) oraz procesorem DSP (3 x Hi-Fi 5). Samsung Exynos Auto V9 wyposażono również w odpowiednie systemy zabezpieczeń, które mają chronić przed niepożądanymi atakami. Nowa generacja pojazdów marki Hyundai przewidywana jest na 2025 rok, więc żeby zobaczyć efekty, musi jeszcze minąć trochę czasu. Na zaprezentowanym poniżej materiale wideo możemy ujrzeć wszystkie informacje w formie wizualizacji, która pokrótce omawia kolejne zagadnienia.

Źródło: Samsung