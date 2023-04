Samsung Exynos 2400 - nadchodzący SoC dla Galaxy S24 ma otrzymać rozbudowany układ graficzny Xclipse 940

Tegoroczne smartfony Samsung z rodziny Galaxy S23 otrzymały procesory Qualcomm Snapdragon zamiast dotychczasowych Exynosów (na terenie Europy oczywiście). Mimo wszystko koreański producent opracowuje już autorskie rozwiązania, które w przyszłym roku trafią zapewne do kolejnej generacji smartfonów Galaxy S24. Nowy Exynos 2400, ze względu na bardziej dopracowany proces technologiczny, ma charakteryzować się lepszą efektywnością energetyczną. Nowe informacje z kolei ujawniają, czego mniej więcej spodziewać się po układzie graficznym, ponownie przygotowanym we współpracy z AMD.

Według najnowszych doniesień, procesor Samsung Exynos 2400 otrzyma wyjątkowo rozbudowany (jak na standardy w smartfonach) układ graficzny Xclipse 940, oparty na architekturze AMD RDNA 2.

W sieci pojawiły się nowe informacje o układzie graficznym Samsung Xclipse 940, który będzie częścią SoC Exynos 2400. Wygląda na to, że nadchodzący Xclipse 940 zaoferuje 6 klastrów WGP, co przełoży się na 12 bloków CU, opartych na architekturze RDNA 2. Dwanaście bloków Compute Units oznacza, że układ graficzny będzie wyposażony w 768 procesorów strumieniowych, 48 jednostek TMU oraz 32 ROP-y. Taka konfiguracja jest bardzo zbliżona do zintegrowanego układu graficznego Radeon 680M w APU Rembrandt. Nadal jednak nie wiemy z jakim zegarem rdzenia graficznego będzie pracował układ Xclipse 940. Nie zmienia to faktu, że będzie to jeden z najbardziej rozbudowanych jednostek graficznych dla smartfonów.

SoC Exynos 2400 i układ graficzny Xclipse 940 będą natomiast sparowane z pamięcią RAM typu LPDDR5X o szybkości 8,5 Gbps i przepustowości 68,26 GB/s. Sam Exynos 2400 dodatkowo ma składać się z kilku rodzajów rdzeni. Najmocniejszy z nich - Cortex-X4 - ma oferować taktowanie na poziomie 3,1 GHz. Następny jest Cortex-A720 podzielony na dwie segmenty. Dwa rdzenie Cortex-A720 mają pracować z częstotliwością 2,9 GHz, a trzy kolejne z taktowaniem 2,6 GHz. Na końcu jest bardziej energooszczędny Cortex-A520 (4 rdzenie) z zegarem 1,8 GHz. Całość dopełnia 8 MB pamięci cache L3. Nowy Exynos ma oferować ponadto rozbudowane możliwości w zakresie kręcenia filmów. W tym wypadku dojdzie obsługa rozdzielczości 8K w maksymalnie 60 klatkach na sekundę. Nie zabraknie ponadto obsługi kodeków: AVC / HEVC / VP9 i AV1.

