Samsung Exynos 1380 i Exynos 1330 - nowe układy SoC wykonane w litografii 5 nm. Trafią na pokład smartfonów Galaxy ze średniej półki

Samsung pokazał w tym roku głównie flagowe smartfony z linii Galaxy S23. Ciągle czekamy natomiast na premierę średniobudżetowych modeli Galaxy A, jak również Galaxy M, jednak zanim się z nimi zapoznamy, możemy zaznajomić się z procesorami które trafią do wspomnianych przed chwilą urządzeń. Południowokoreański gigant oficjalnie zaprezentował właśnie procesory Exynos 1380 oraz Exynos 1330. Co o nich wiadomo?

Samsung oficjalnie zaprezentował procesory Exynos 1380 oraz Exynos 1330. W teorii zaoferują wszystko co niezbędne, jednak mamy nadzieję, że w praktyce nie będą odstawać od konkurencyjnych jednostek.

Exynos 1380 to 5-nanometrowy chip z czterema rdzeniami ARM Cortex-A78 o taktowaniu 2,4 GHz, czterema rdzeniami ARM Cortex-A55 o taktowaniu 2 GHz oraz procesorem graficznym Mali-G68 MP5 pracującym z częstotliwością 950 MHz. Układ może obsługiwać wyświetlacze o rozdzielczości Full HD+ z częstotliwością odświeżania do 144 Hz. Jednostka jest kompatybilna z pamięciami LPDDR4x i LPDDR5 DRAM, pamięcią masową UFS 3.1, może obsłużyć aparat do 200 MP i nagrać wideo 4K przy 30 FPS z obsługą HDR. Co więcej, na pokładzie znalazł się także układ NPU osiągający wydajność do 4,9 TOPS (nieco więcej niż Exynos 1280). Chip posiada również wbudowany modem 5G obsługujący sieci mmWave i sub-6GHz oraz obsługuje Wi-Fi 6. Z dotychczasowych doniesień wynika, że procesor ten trafi na pokład smartfona Galaxy A54.

Exynos 1330 na pierwszy rzut oka wydaje się być nieco ulepszoną wersją zeszłorocznego Exynosa 1280. Chip powstał przy użyciu procesu 5 nm i został wyposażony w dwa rdzenie Cortex-A78 @ 2,4 GHz, sześć rdzeni Cortex-A55 @ 2 GHz oraz procesor graficzny Mali-G68 MP2. Układ oferuje obsługę wyświetlacza Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz, pamięci LPDDR4x i LPDDR5 DRAM, pamięci masowej UFS 2.2/UFS 3.1, a także aparat do 108 MP. Chip poradzi sobie również z nagraniami 4K 30 FPS, a użytkownicy będą mogli liczyć również na wsparcie sieci 5G (poniżej 6 GHz) czy Wi-Fi 5. Co ciekawe, od jakiegoś czasu wiemy już, że Exynos 1330 znajdzie się na pokładzie smartfona Galaxy A14 5G, jednak spodziewamy się, że trafi również do innych niedrogich urządzeń Galaxy.

Źródło: Sammobile