Samsung Galaxy A54 może być znacznie droższy od poprzednika. Trzeba przygotować się na wydatek w okolicach 2500 zł?

Ceny smartfonów niestety ciągle idą w górę i widać to nie tylko na przykładzie flagowców Samsunga czy Apple. Niestety, coraz mocniej drożeją także średniopółkowe urządzenia. Docierają do nas doniesienia, że nadchodzące modele południokoreańskiego giganta z linii Galaxy A doczekają się najwyższych cen w historii serii. O jakim poziomie rozmawiamy? Podpowiem tylko, że jeszcze niedawno za tyle kupowaliśmy hitowe flagowce chińskich producentów...

W cenie ponad 2500 zł smartfon Samsung Galaxy A54 może okazać się mało konkurencyjny, zwłaszcza, że na pokładzie prawdopodobnie znajdzie się autorski procesor Exynos, co do którego użytkownicy z definicji nie mają zbyt wielkiego zaufania.

Jak informuje serwis Appuals, potencjalny sprzedażowy hit Samsung Galaxy A54 dostępny będzie wyłącznie z 8 GB RAM w dwóch wariantach pojemnościowych ze 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Problem w tym, że ta pierwsza wersja smartfona ma kosztować od 530 do 550 euro, natomiast druga od 590 do 610 euro. Jeśli przeliczymy te kwoty na złotówki szybko okaże się, że za tegorocznego średniobudżetowca od Samsunga trzeba będzie zapłacić przynajmniej 2499 zł. Co więcej, to samo źródło podaje również, że ceny nieco mniej zaawansowanego Galaxy A34 mają wynosić od 410 do 430 euro w przypadku wersji 6+128 GB oraz od 470 do 490 euro dla modelu 6+256 GB. W praktyce smarton ten może u nas kosztować od 1899 lub 1999 zł.

Jeśli chodzi o specyfikację, Samsung Galaxy A54 zaoferuje m.in. 6,4-calowy ekran AMOLED z centralnie umieszczonym otworem na przednią kamerkę, procesor Exynos 1380, potrójny aparat główny czy baterię 5100 mAh wspierającą szybkie ładowanie. Trzeba przyznać, że w cenie ponad 2500 zł smartfon ten może okazać się mało konkurencyjny, zwłaszcza, że na pokładzie prawdopodobnie znajdzie się autorski procesor, co do którego użytkownicy z definicji nie mają zbyt wielkiego zaufania. Dość powiedzieć, że jeszcze niedawno na promocjach można było wyrwać model Galaxy A52s ze Snapdragonem 778G w cenie niemal dwa razy niższej... Pamiętajmy jednak, że póki co mamy do czynienia z nieoficjalnymi informacjami i ostatecznie producent może jeszcze podjąć inne decyzje.

