Samsung Galaxy A34 - poznaliśmy dokładny wygląd smartfona. Szykuje się miła niespodzianka w specyfikacji

Po premierze smartfonów Samsung Galaxy S23 oczekujemy teraz premiery tańszych modeli od tego producenta. W drodze jest już potencjalny sprzedażowy hit Galaxy A54, ale nie tylko. Nadchodzi również tańszy Galaxy A34, który zapowiada się wcale nie mniej ciekawie. Pierwsze rendery tego modelu wyciekły wiele tygodni temu, jednak dziś wiemy już o nim znacznie więcej. Wygląda na to, że szykuje się miła niespodzianka w specyfikacji.

Na pokładzie smartfona Galaxy A34 ma się znaleźć nie 4, a 6 GB pamięci RAM, co jest bardzo dobrą wiadomością - w końcu wiemy, że Samsung bywa w tej kwestii oszczędny, a taka pojemność raczej pozwoli na swobodne korzystanie z urządzenia.

Jak donosi @_snoopytech_, Samsung Galaxy A34 będzie oferowany w czterech wersjach kolorystycznych: Awesome Silver, Awesome Violet, Awesome Lime i Awesome Graphite. Smartfon ma otrzymać 6,6-calowy wyświetlacz z klasycznym wcięciem Infinity-U. Prawdopodobnie będzie to panel AMOLED 90 Hz o rozdzielczości Full HD+. Co ważniejsze, na pokładzie ma się znaleźć nie 4, a 6 GB pamięci RAM, co jest bardzo dobrą wiadomością - w końcu wiemy, że Samsung bywa w tej kwestii oszczędny, a taka pojemność raczej pozwoli na swobodne korzystanie z urządzenia. Użytkownik otrzyma do wyboru 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej.

Po spojrzeniu na tylny panel smartfona można odnieść wrażenie, że patrzymy na flagowego Galaxy S23, jednak tutaj w oczy rzuca się mieszanka dwóch kolorów, a także oryginalna faktura wskazująca na wykonanie z tworzywa sztucznego. Poza tym oczekujemy m.in. baterii 5000 mAh z ładowaniem 25 W, obudowy IP67, a także Androida 13 z OneUI 5 na pokładzie. Zagadką pozostaje tylko procesor, cena oraz data premiery smartfona. Liczymy jednak, że niebawem wszystko stanie się jasne.

Galaxy A34 5G

6.6 Inch Display

Awesome Silver

Awesome Graphite

Awesome Lime

Awesome Violet

6/128 GB

6/256 GB

Android 13 — SnoopyTech (@_snoopytech_) February 8, 2023

Źródło: Gizmochina, @_snoopytech_