Rynek składanych smartfonów maleje. Najnowszy raport Counterpoint ujawnia coraz gorszą pozycję Samsunga

Składane smartfony od dawna budzą wiele emocji i po dziś dzień wiele osób nadal woli tradycyjne telefony bez ruchomych elementów. Mogłoby się wydawać, że przez te wszystkie lata producenci zanotowali istotny progres i najnowsze konstrukcje pozbawione są wielu wad, jednak najnowszy raport Counterpoint ujawnia, że globalne dostawy takich urządzeń nieznacznie spadają. I to pomimo wprowadzenia na rynek wielu ciekawych modeli w ostatnim czasie.

Światowym liderem rynku składanych smartfonów pozostaje Samsung, jednak włodarze południowokoreańskiego giganta mają sporo powodów do niepokoju. Xiaomi, Motorola, HONOR i Huawei to z kolei wielcy zwycięzcy ostatnich trzech miesięcy.

Raport dotyczy trzeciego kwartału bieżącego roku. W porównaniu do tego samego okresu z poprzedniego roku, dostawy składanych smartfonów spadły o 1%, co świadczy o tym, że nadal jest to dosyć niszowy rynek. Choć światowym liderem pozostaje Samsung z 56-procentowym udziałem, to jednak włodarze południowokoreańskiego giganta mają sporo powodów do niepokoju, bowiem dostawy urządzeń spadły o 21% rok do roku. Warto przypomnieć, że ledwie kilka miesięcy temu na rynek wprowadzono smartfony Galaxy Z Fold6 i Flip6, a tymczasem okazuje się, że modele te wcale nie sprzedały się dobrze. Drugi z wymienionych modeli podobno miał problemy z dorównaniem sprzedaży swojego poprzednika.

Inne firmy uwzględnione w zestawieniu mają za to powody do zadowolenia. Xiaomi, Motorola, HONOR i Huawei to wielcy zwycięzcy ostatnich trzech miesięcy. Wszystkie te firmy odnotowały ogromny wzrost dostaw w porównaniu z tym samym okresem 12 miesięcy temu (w przypadku Huawei mowa akurat głównie o rynku chińskim). Warto również zwrócić uwagę, że wiele ze "składaków" od wspomnianych producentów otrzymało bardzo dobre recenzje, a zatem można odnieść wrażenie, że jeśli Samsung nie zdecyduje się na zmiany w swoich urządzeniach, jego pozycja będzie już tylko słabnąć. Wiele jednak wskazuje na to, że przyszły rok będzie ciekawy - sporo mówi się już o bardziej budżetowych składanych smartfonach Galaxy w wersji Fan Edition.

Źródło: Counterpoint, GSMarena