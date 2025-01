Ruszyła noworoczna wyprzedaż GOG - sporo świetnych gier z korzystnymi przecenami. Przegląd ciekawszych ofert

Na ogół trudno o większe zatrzęsienie ofert niż w okresach związanych z różnymi świętami czy umownym rozpoczęciem danego sezonu. Ale nadal od czasu do czasu warto zerknąć na jakieś krótsze, pojedyncze okazje. Tym razem na przykład w ciągu najbliższych kilku dni możemy przyjrzeć się temu, co ma dla nas w zanadrzu GOG. W sklepie rozpoczęła się bogata oferta z okazji nowego roku, co daje nam wcale niezłą sposobność, by uzupełnić nasze biblioteczki.

Aż do 5 lutego do godziny 19:00 czasu polskiego na platformie GOG trwa New Year Sale, oferując sporo przecenionych pozycji.

Ponad 6300 ofert, spora część po naprawdę okazyjnej cenie. W przeciągu najbliższych tygodni GOG jest całkiem niezłym miejscem na uzupełnienie niejednej kolekcji. Jeśli na przykład chcecie odmiany od Path of Exile 2, za bezcen kupicie podstawową wersję Grim Dawn, innego mrocznego hack'n'slasha z ciekawym światem i rozlicznymi mechanikami. Spragnieni bezkompromisowych strzelanin mogą sięgnąć po czwartego Serious Sama, z kolei fani Lovecrafta mogą kupić po okazyjnej cenie The Sinking City.

Ponownie za połowę ceny kupimy wiekowe, ale wybitne Vampire: The Masquerade - Bloodlines, tak samo zresztą, jak za Cult of the Lamb - niezależny hit z 2022 roku, gdzie tworzymy niekonwencjonalny kult. Mający swoje wady, ale potrafiący sprawić wiele frajdy immersive sim Weird West jest także do zgarnięcia za dobrą kwotę, a fani oldschoolowych shooterów mogą rozejrzeć się za Phantom Fury i drugą częścią Project Warlock. Jeśli zaś interesują Was gry Supergiant Games sprzed Hadesa, taki Transistor i Pyre czekają. Oczywistością są rzecz jasna obniżki na Cyberpunka i dodatek do niego, czy cykl wiedźmiński.

Źródło: GOG