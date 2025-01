Festiwal Strategii Czasu Rzeczywistego - gratka dla fanów gatunku na Steamie. Rozpiska ciekawszych ofert RTS w atrakcyjnych cenach

Strategie czasu rzeczywistego mają już dawno za sobą swój złoty wiek, jednak nadal trzeba przyznać, że na przestrzeni ostatnich dekad można znaleźć całkiem sporo tytułów, które w ten czy inny sposób wyróżniają się na rynku. Dobrym tego dowodem może być przeglądanie okazyjnych promocji na RTS-y, pojawiające się w miarę regularnie. Ostatnio zaś zaobserwujemy je na Steamie, gdzie przez najbliższe kilka dni zakupimy gry z tego gatunku w niższych cenach.

Aż do 27 stycznia do godziny 19:00 czasu polskiego trwać będzie Festiwal Strategii Czasu Rzeczywistego, pojawiły się także wersje demo.

Wielkie oferty na koniec roku za nami, ale nie znaczy to, że w najbliższym czasie nie ma na co polować. Obecnie na przykład na Steamie trwa wyprzedaż obejmująca różnej maści gry RTS. Wśród przecenionych pozycji warto wymienić chociażby Stronghold: Definitive Edition - udaną odnowioną wersję słynnej Twierdzy, idealnie przy okazji niedawno zapowiedzianej kolejnej wersji Crusadera. Nie zabraknie przy tym gier z serii Total War - jak Three Kingdoms czy Rome 2 - tak samo, jak obu części Frostpunka od 11 bit studios.

Całkiem nieźle prezentuje się również Age of Darkness: Final Stand - mający niedawno premierę RTS z elementami survivalu w klimatach dark fantasy. Jeżeli zaś ktoś ma do nadrobienia trzecią odsłonę Crusader Kings, pojawia się ona z aż 70% zniżką. Taniej kosztuje też m.in. odkurzone Age of Mythology, kolejne odsłony Age of Empires, czy Manor Lords. W razie czego możecie po prostu sprawdzić kilka wersji demonstracyjnych. A jest tego sporo - od tytułów mających premierę dawno temu po dopiero nadchodzące, jak klasyczny RTS Tempest Rising.

Źródło: Steam