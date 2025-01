NVIDIA GeForce NOW z mocno ograniczonym dostępem. Aktualnie można wykupić tylko najdroższy plan Ultimate

Usługi grania w chmurze to doskonała propozycja dla osób, które chcą zapoznać się z nowymi produkcjami, a nie dysponują odpowiednio szybkim sprzętem. Najpopularniejszym rozwiązaniem tego typu pozostaje oczywiście NVIDIA GeForce NOW. Niestety bazowanie na infrastrukturze sieciowej ma też oczywiste wady. Przekonują się właśnie o tym osoby, które chciałyby wypróbować usługę NVIDII. Obecnie są poważne problemy z jej dostępnością.

Nowi użytkownicy, którzy chcą wykupić dostęp do NVIDIA GeForce NOW na miesiąc, mogą obecnie skorzystać jedynie z najdroższego planu Ultimate. Ograniczenie ma być spowodowane dużą popularnością usługi.

Niewątpliwą zaletą NVIDIA GeForce NOW jest możliwość grania w najnowsze produkcje bez konieczności zakupu kosztownego sprzętu. Wymagane jest jednak do tego solidne połączenie internetowe. Warto też pamiętać, że infrastruktura sieciowa NVIDII ma ograniczoną przepustowość, a popularność usług chmurowych stale rośnie. Problem zaczyna najwyraźniej być poważny, ponieważ znacząco ograniczył dostępność GeForce NOW, zwłaszcza dla nowych użytkowników. Na chwilę obecną nie mogą oni skorzystać z darmowego planu podstawowego, a także wykupić miesięcznego planu Performance. Niedostępne są też plany jednodniowe. We wszystkich tych przypadkach pojawiała się adnotacja "Wyprzedane". Wciąż dostępna pozostaje jednak miesięczna subskrypcja Ultimate oraz oba płatne plany, jeśli ktoś zdecyduje się zapłacić za sześciomiesięczny dostęp z góry.

Co ważne, omawiana sytuacja nie dotyczy tylko regionu, w którym znajduje się Polska. Podobne problemy występują na całym świecie, nie wyłączając z tego grona Stanów Zjednoczonych. Jak podaje NVIDIA, przyczyną tego stanu rzeczy jest bardzo duże zainteresowanie usługą. Zdecydowano się ograniczyć jej dostępność dla nowych użytkowników, żeby możliwe było niezakłócone działanie infrastruktury dla osób, które już wykupiły dostęp. Teoretycznie możliwe są jednak także inne powody, pokroju chociażby wyłączenia części serwerów w celu dokonania prac administracyjnych lub ulepszenia sprzętu. Na taką sytuację mógłby wskazywać fakt, że problem dotyczy użytkowników z różnych regionów. Warto odnotować, że podobna sytuacja wystąpiła już w 2020 roku, kiedy także pojawiły się problemy z dostępnością GeForce NOW. Sytuacja jednak stosunkowo szybko się poprawiła.

