GeForce NOW wkracza do świata Linuksa i VR. Nadchodzi wsparcie dla Steam Decka, Apple Vision Pro i Meta Quest 3

Granie w chmurze dla wielu użytkowników jest całkiem rozsądnym rozwiązaniem, gdyż do rozgrywki zamiast wydajnego urządzenia wystarczy przyzwoite łącze internetowe, o które dziś coraz łatwiej. Jedną z popularniejszych usług tego typu jest GeForce NOW od firmy NVIDIA. Aplikacja, która otwiera przed nami drzwi do niej, jest dostępna dla większości systemów operacyjnych, a już wkrótce stanie się obecna na kolejnych platformach. Mowa o świecie VR oraz Steam Decku.

Usługa GeForce NOW już wkrótce zawita na kolejne urządzenia. Tym razem trafi na pokład handhelda od Valve, czyli Steam Decka, a także kilku gogli VR od Mety oraz firmy Pico. Zbliża się więc natywna wersja dla Linuksa.

Użytkownicy Steam Decka już w okolicy maja 2024 roku mogli skorzystać ze skryptu od NVIDII, który pozwalał im uruchomić usługę GeForce NOW. Natomiast w tamtym czasie opierał się on na instalacji przeglądarki internetowej Google Chrome oraz jej konfiguracji. Tym razem jednak na urządzenie od Valve zawita natywna aplikacja. Jako że Steam Deck działa na systemie Steam OS, czyli tak naprawdę zmodyfikowanej dystrybucji opartej na jądrze Linux o nazwie Arch, to można się spodziewać, że GeForce NOW stanie się szerzej dostępny w świecie Pingwina. Omawiana aplikacja ma trafić na pokład handhelda od Valve "później w tym [2025] roku".

Dobre wieści czekają również na osoby, które są w posiadaniu headsetów od firmy Pico (choć nie sprecyzowano, o jakie modele chodzi), Apple Vision Pro lub Meta Quest 3 i Quest 3S. Pod koniec stycznia 2025 roku będą oni mogli skorzystać z usługi GeForce NOW poprzez wbudowaną przeglądarkę internetową (play.geforcenow.com - mowa o wersji 2.0.70). Na powyższej grafice możemy z kolei zauważyć, że powstają następne centra danych w Indiach (uruchomienie w pierwszej połowie 2025 roku) oraz Tajlandii. Biblioteka tej usługi obejmuje już ponad 2100 gier wideo, a kolejne są w trakcie dodawania.

Źródło: NVIDIA