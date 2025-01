Stronghold: Crusader Definitive Edition - klasyk powróci w finalnej wersji. Udostępniono zwiastun, zapowiedziano już wersję demo

Niespełna dwa lata temu studio Firefly wróciło do korzeni, dostarczając nam odnowioną wersję kultowej Twierdzy. Okazała się nie lada prezentem dla fanów serii, bo nie tylko odnowiła wiele aspektów związanych z grą, ale przy okazji dodała interesującą zawartość, na czele z całą, zawierającą aż czternaście misji kampanię. Od pewnego czasu fani podejrzewali, że kolejnym przystankiem zespołu będzie Krzyżowiec - i ewidentnie się to sprawdza.

Zapowiedziano Stronghold: Crusader Definitive Edition, które zawita 15 lipca. Tymczasem już teraz można sprawdzić wersję demonstracyjną.

Wielkiej niespodzianki zatem nie ma, ale z drugiej strony trudno też mówić o zawodzie. Fani kultowej strategii ponownie mogą zacierać ręce, bowiem wygląda na to, że czeka nas mniej więcej powtórka z roku 2023, kiedy to pojawiło się Stronghold: Definitive Edition, oferując masę udanych zmian względem nieco podstarzałego już oryginału, w tym bardzo istotną dodatkową zawartość. Stronghold: Crusader Definitive Edition trafi do nas w środku lata, a już teraz można skorzystać z okazji i sprawdzić wersję demo tytułu.

Tak jak więc w poprzednim przypadku, Stronghold: Crusader Definitive Edition zaoferuje coś znacznie więcej niż lifting oprawy. Wśród nowości warto wymienić chociażby jednostki 8 beduińskich wojowników z unikalnymi umiejętnościami i atrybutami, 4 nowych władców do pokonania z własnymi taktykami, dwie dodatkowe historyczne kampanie i szlak czterech potyczek pt. "Piaski Czasu". Co więcej, dla spragnionych wspólnej rozgrywki deweloperzy zaoferują zróżnicowany szlak kooperacyjny oraz masę usprawnień mapy, czy wsparcie dla Warsztatu Steam. Brzmi to więc zachęcająco.

