Twierdza: Edycja Ostateczna - poznaliśmy datę premiery i wymagania sprzętowe odświeżonej wersji kultowego symulatora

Mimo że w ciągu ostatnich 22 lat studio Firefly Studios stworzyło siedem pełnoprawnych odsłon cyklu Twierdza, to szczególnym uznaniem cieszy się pierwsza część. Niespotykane wcześniej połączenie strategii ekonomicznej z symulatorem budowy średniowiecznego zamku niemal od razu przypadło graczom do gustu. Developerzy oficjalnie zaprezentowali odświeżoną wersję swojego hitu, a zmiany nie ograniczają się wyłącznie do udoskonalonej oprawy graficznej.

Firefly Studios zaprezentowało zremasterowaną wersję kultowej Twierdzy. Gracze ruszą na podbój średniowiecznych zamków 7 listopada 2023 r.

Firefly Studios podjęło już w przeszłości próbę unowocześnienia Twierdzy. W 2012 r. udostępniono bezpłatną aktualizację, która wprowadziła obsługę wyższych rozdzielczości oraz pozwoliła na dostosowanie ustawień kamery. Pozostałe elementy nie uległy zmianie, przez co spostrzegawczy gracze bez trudu mogli zauważyć niskiej jakości modele postaci i budynków. Tym razem brytyjski developer zdecydował się na całkowite udoskonalenie oprawy graficznej, wykorzystując stworzone od podstaw tekstury oraz animacje (na udostępnionych materiałach możemy zauważyć m.in. warsztat kowala i namiot pracujących inżynierów). Co więcej, odświeżeniu uległ system oświetlenia, wraz ze ścieżką dźwiękową. Twórcy przygotowali także zupełnie nową, liczącą czternaście misji kampanię - celem graczy będzie uratowanie porwanej bratanicy Sir Długoręki. Na osoby poszukujące większego wyzwania czeka "Zimowy Szlak", czyli dziesięć scenariuszy inspirowanych wydarzeniami historycznymi.

Twierdza: Edycja Ostateczna - minimalne wymagania sprzętowe Procesor Intel Core i5-3330 lub odpowiednik AMD Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 680

AMD Radeon HD 7970 Pamięć RAM 8 GB Miejsce na dysku 6 GB System operacyjny Windows 7/8/10/11 64-bit Biblioteki DirectX 9.0c

W Twierdzę: Edycję Ostateczną zagrają nawet posiadacze wiekowych komputerów. Do uruchomienia tytułu niezbędny będzie procesor Intel Core i5-3330, 8 GB pamięci RAM oraz karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 680 lub AMD Radeon HD 7970. Co ciekawe, na liście minimalnych wymagań widnieją także niewspierane już systemy operacyjne Windows 7 i Windows 8. Premiera odświeżonej Twierdzy została zaplanowana na 7 listopada 2023 r.

Źródło: Firefly Studios