Xbox Game Pass w styczniu z kilkoma nowymi tytułami. Far Cry New Dawn na otwarcie lutego

Jeśli chodzi o oferty od Microsoftu na początek roku, jak dotąd mogliśmy mówić o niezgorszym starcie, aczkolwiek o jakieś zachwyty raczej trudno. Mimo wszystko takie Diablo ma już dawno niemal każdy, kto kiedykolwiek planował, a Lightyear Frontier czy kolejne rozgrywki UFC od Electronic Arts bynajmniej nie są uniwersalnym wabikiem na potencjalnych nowych subskrybentów, nikogo też nie zatrzymają. Ale kolejne parę tygodni stycznia podbija lekko stawkę.

Kolejna styczniowa fala nowości w Xbox Game Pass przyniesie m.in. Sniper Elite: Resistance, Eternal Strands i Citizen Sleeper 2, z kolei w przeciągu pierwszych dni lutego do oferty trafi Far Cry New Dawn.

Już teraz zagrać można w Lonely Mountain: Snow Riders, grę sportową, w której wcielimy się w narciarza. Następnie kilka gier powinno pojawić się w przeciągu kolejnych godzin. Flock to relaksująca przygodówka, gdzie wcielamy się w podniebnego pasterza, Gigantic: Rampage Edition - TPP typu MOBA od byłych pracowników Blizzarda, a takie Kunitsu-Gami: Path of the Goddess to slasher z elementami strategii i tower defense. W Magical Delicacy wcielimy się w wiedźmę w skrzyżowaniu platformówki i przygodówki z elementami metroidvanii, Tchia to niezależny tytuły w otwartym świecie, The Case of the Golden Idol nieszablonowa gra detektywistyczna, a Starbound jest sandboksową platformówką z nutką strategii.

Jeśli chodzi o ostatnie dni stycznia, na premierę pojawi się chociażby gra akcji od twórcy Dragon Age'a Eternal Strands oraz oczywiście Orcs Must Die! Deathtrap - drugi już spin-off znanej serii, do którego dodano aspekty roguelike. Shady Part of Me zadowoli fanów logicznych platformówek, zaś Sniper Elite: Resistance to obiecany mały hit od studia Rebellion. Miesiąc zamknie Citizen Sleeper 2: Starward Vector - druga część świetnie ocenianego, nieszablonowego RPG, gdzie ponownie pomagamy androidowi uciekającemu przed wszechwładnymi korporacjami. Wraz z lutym pojawi się Far Cry Dawn - zdecydowanie najgorzej oceniana odsłona tej serii, ale przy okazji będzie można ją tanim kosztem sprawdzić.

Lonely Mountain: Snow Riders (Xbox Series X|S, chmura i PC) - dostępne

Flock (Konsole) - 22 stycznia

Gigantic: Rampage Edition (konsole, chmura i PC)- 22 stycznia

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (konsole) - 22 stycznia

Magical Delicacy (konsole) - 22 stycznia

Tchia (Xbox Series X|S) - 22 stycznia

The Case of the Golden Idol (konsole) - 22 stycznia

Starbound (konsole, chmura)- 22 stycznia

Eternal Strands (konsole, chmura i PC) - 28 stycznia

Orcs Must Die! Deathtrap (Xbox Series X|S, chmura i PC)- 28 stycznia

Shady Part of Me (konsole, chmura i PC) - 29 stycznia

Sniper Elite: Resistance (konsole, chmura i PC) - 30 stycznia

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Xbox Series X|S, chmura i PC) - 31 stycznia

Far Cry New Dawn (konsole, chmura i PC) - 4 lutego

Źródło: Xbox